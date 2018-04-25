В Литве снова разрешили торговлю слабоалкогольными напитками на пляжах

Nuotrauka BFL/ Teodoras Biliūnas

Парламент Литвы с перевесом в несколько голосов утвердил предложение группы парламентариев смягчить правила торговли слабоалкогольными напитками. С 15 августа разрешается торговля алкоголем крепостью до 15 градусов в оборудованных на пляжах нестационарным местах общественного питания.

Во вторник сейм принял соответствующие поправки к Закону о контроле алкоголя.

Торговля слабоалкогольными напитками на пляжах будет разрешена только в период установленного советами самоуправлений курортного, отпускного и туристического сезона. Запрет на торговлю крепким алкоголем на пляжах остается в силе.

Запрет на торговлю алкоголем на пляжах был принят в 2017 году и вступил в силу с января 2020 года.