Австралию после лесных пожаров атаковали ядовитые пауки

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Не успела страна оправиться от возгораний, града и песчаных бурь, как на востоке страны началось нашествие лейкопаутинных (воронковых) пауков, сообщает CNN. Их яд способен убить человека за десять минут.

Лейкопаутинные пауки живут преимущественно во влажных лесах. Недавние дожди и последовавшие за ними жаркие дни стали причиной их повсеместного распространения, проинформировали в Австралийском парке. Укусы этих пауков, к слову, одни из самых опасных в мире.

Владелец компании по борьбе с вредителями ABC Pest Control Sydney Уоррен Бейли рассказал, что лейкопаутинные пауки обычно активны летом, но в этом году сезон их активности задержался из-за сильной засухи. Он уточнил, что яд пауков токсичен, а они могут попадать в дома с земли или через крышу. Среди способностей пауков — умение находиться под водой до суток, поэтому жителей Австралии предупредили о необходимости проверять бассейны.