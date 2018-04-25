default image
Нефть для Беларуси из Клайпеды отправилась в полночь

Подробнее...
default image
Австралию после лесных пожаров атаковали ядовитые пауки

Подробнее...
default image
В Польше хотят ещё больше ужесточить правила торговли по воскресеньям

Подробнее...
default image
С ростом миграции увеличивается и число не впускаемых в Литву лиц

Подробнее...
default image
В Украине предложили сократить срок службы в армии

Подробнее...
default image
Дело Н.Венцкене будет рассматривать Паневежский окружной суд

Подробнее...
default image
В.Путин: Память о войне становится объектом политической конъюнктуры

Подробнее...
default image
В Каунасе встретятся премьеры Литвы и Эстонии

Подробнее...
default image
Учителя Ирландии в феврале объявят общенациональную забастовку

Подробнее...
default image
Япония готова финансировать проекты Rail Baltica и работы по синхронизации энергосетей

Подробнее...
default image
Названа дата визита в Беларусь госсекретаря США Майкла Помпео

Подробнее...
default image
В Давосе Президент Литвы встретился с главами ведущих мировых компаний и организаций

Подробнее...
default image
С 24 января США ужесточают правила выдачи виз беременным женщинам

Подробнее...
default image
С.Сквернялис призывает воздержаться от попыток интерпретаций последствий Второй мировой войны

Подробнее...
default image
Комитет Европарламента одобрил соглашение по Brexit

Подробнее...
default image
Вильнюс засияет огнями фестиваля светового шоу

Подробнее...
default image
Запрет на ввоз мяса птицы из Украины на литовский рынок не повлияет

Подробнее...
default image
На латвийских птицефермах начались усиленные проверки из-за угрозы птичьего гриппа

Подробнее...
default image
В Пекине отменили все мероприятия по случаю китайского Нового года

Подробнее...
default image
Индекс осознания коррупции в Литве поднялся на 35 место

Подробнее...
TOP,Калейдоскоп,Сегодня в мире

Австралию после лесных пожаров атаковали ядовитые пауки

  • Фото pixabay.com

Не успела страна оправиться от возгораний, града и песчаных бурь, как на востоке страны началось нашествие лейкопаутинных (воронковых) пауков, сообщает CNN. Их яд способен убить человека за десять минут.

Лейкопаутинные пауки живут преимущественно во влажных лесах. Недавние дожди и последовавшие за ними жаркие дни стали причиной их повсеместного распространения, проинформировали в Австралийском парке. Укусы этих пауков, к слову, одни из самых опасных в мире.

Владелец компании по борьбе с вредителями ABC Pest Control Sydney Уоррен Бейли рассказал, что лейкопаутинные пауки обычно активны летом, но в этом году сезон их активности задержался из-за сильной засухи. Он уточнил, что яд пауков токсичен, а они могут попадать в дома с земли или через крышу. Среди способностей пауков — умение находиться под водой до суток, поэтому жителей Австралии предупредили о необходимости проверять бассейны.

024.by

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600