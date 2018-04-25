Солянка, гуляш, паприкаш…

Сало венгерское — 60 г, говядина — 600 г, перец болгарский сладкий — 2 шт., лук репчатый — 2 шт., паприка красная сушеная — 5 ст. л., помидоры — 1 шт., картофель — 300 г, мука — 50 г, яйца — 1 шт., соль, перец, тмин, чеснок.

Сало нарезать небольшими полосками, положить вытапливаться в кастрюлю с толстыми стенками. Лук очистить, нарезать полукольцами, обжарить на вытопившемся жире, предварительно убрав шкварки. Говядину нарезать кубиками со стороной 1,5 см. Выложить мясо поверх лука, быстро обжарить со всех сторон, высыпать сверху сладкую паприку и аккуратно добавить 0,5 л воды, посолить. Картофель очистить, нарезать кубиками со стороной 1 см, добавить к мясу, туда же положить сладкий перец, нарезанный кубиками со стороной 1 см. Сделать чипетки: добавить в муку половину яйца, замесить крутое тесто, разделить его на мелкие горошины. Когда картофель будет почти готов, добавить в гуляш чипетки и мелко нарезанный помидор. Как только чипетки всплывут, снять гуляш с огня, добавить по вкусу тмин и нарезанный чеснок. Дать гуляшу настояться 10 минут.

Русская солянка

Грудинка копченая — 250 г, колбаса сырокопченая — 150 г, морковь — 150 г, лук репчатый — 50 г, картофель — 200 г, огурцы соленые — 200 г, масло растительное — 20 мл, паста томатная — 50 г, лавровый лист — 1 шт., соль — 0,5 ст. л., маслины — 100 г, укроп — 1 пучок, лимоны — 1 шт., сметана, сахар, перец черный молотый.

Вскипятить в кастрюле 2,5 л воды. Картофель вымыть, очистить, нарезать кубиками. Лук вымыть, очистить, нарезать кубиками. Картофель и лук опустить в кипящую воду. Варить на небольшом огне под крышкой 15 минут. Нарезать кубиками колбасу, грудинку и огурцы. Вымыть и натереть на крупной терке морковь. Тушить ее на разогретом растительном масле на среднем огне, помешивая, 2-3 минуты. Выложить к ней копчености. Обжаривать, помешивая, 2-3 минуты, добавить томатную пасту. Перемешать, долить воды (взять из кастрюли 0,5 стакана), посолить, поперчить, по желанию можно добавить сахар. Выложить огурцы. Перемешать. Тушить на слабом огне 5-7 минут. Когда картофель будет готов, влить томатную заправку, перемешать. Положить лавровый лист. Варить солянку с копченостями на слабом огне 5-7 минут. Снять, дать настояться 10-20 минут. Подавать с мелко нарезанным укропом, ломтиком лимона, маслинами и сметаной по вкусу.

Куриный паприкаш

Окорочка куриные — 1 кг, перец болгарский — 1 шт., лук репчатый — 1 шт., паприка молотая сладкая — 1 ст. л., чеснок — 3 зубчика, сметана — 100 г, мука — 1 ст. л., масло растительное — 3 ст. л., соль, перец.

Окорочка разрезать в месте соединения суставов. Разогреть в сотейнике растительное масло, выложить куски курицы и обжарить до золотистой корочки с каждой стороны. Переложить в отдельную посуду. Лук очистить, мелко нашинковать, поместить в сотейник, пассеровать 2-3 минуты на среднем огне. Перец очистить, нарезать соломкой, добавить к луку, перемешать, обжаривать около 5 минут. Чеснок раздавить, добавить к зажарке вместе с паприкой, перемешать, сверху выложить курицу. Залить кипятком — вода должна покрывать птицу почти полностью. Довести до кипения, добавить соль и молотый перец по вкусу, накрыть крышкой, уменьшить огонь, тушить около 40 минут. В отдельной посуде соединить сметану с мукой, тщательно перемешать, добавить в сотейник, тушить еще 10 минут. Подавать блюдо горячим.

Тушеные свиные ребрышки

Ребра свиные — 500 г, соус соевый — 4 ст. л., мед — 3 ст. л., уксус рисовый — 2 ст. л., приправа пряная для свинины — 1 ч. л., масло растительное.

Свиные ребрышки вымыть, подсушить с помощью бумажных полотенец. Соевый соус, мед и рисовый уксус соединить, тщательно перемешать. Ребрышки натереть медовой приправой и оставить мариноваться на 6-8 часов. Затем обжарить на сильном огне на растительном масле до золотистого цвета. Добавить 0,5 стакана кипятка и медовый соус. Тушить под крышкой в течение 10 минут. Можно подавать со свежими овощами, горчицей и тертым хреном.

Ирландское рагу

Баранина (мякоть лопатки) — 500 г, картофель — 500 г, морковь — 200 г, лук репчатый — 200 г, пиво темное — 500 мл, чеснок — 50 г, мука — 30 г, масло рафинированное — 40 г, соль — 3 ч. л., перец черный молотый — 1,5 ч. л., лавровый лист — 2 шт.

Нарезать мясо крупными кусками, обвалять в муке, обжарить на сильно разогретом масле как стейк: сверху должна быть корочка, а внутри — кровь. Обжаренное мясо вместе с соком со сковороды отправить в казан или толстостенную кастрюлю. Немного посолить, поперчить, положить лавровый лист. Добавить нарезанный лук, половину мелко нарезанного чеснока и крупные куски моркови. Картофель нарезать крупно, отправить к остальным ингредиентам. Еще немного посолить, поперчить. Сверху положить оставшийся чеснок. Влить пиво. Если пива недостаточно, чтобы покрыть все ингредиенты слоем в 1 см, добавить немного воды. Довести до кипения, тушить на медленном огне 50-60 минут.

Жареное седло ягненка

Мясо баранины — 1 кг, жир бараний топленый — 200 г, розмарин свежий — 3 веточки, чеснок — 2 зубчика, анчоусы консервированные — 2 шт., масло оливковое — 50 мл, уксус винный белый — 85 мл, вино красное сухое — 100 мл, корень имбиря среднего размера — 1 шт., соль, перец черный горошком.

Мясо промыть, очистить от жира и пленок, насухо вытереть и перевязать шпагатной нитью, чтобы седло не распалось при запекании. Консервированные анчоусы выложить на разделочную доску, измельчить ножом. Розмарин вымыть и подсушить, две веточки мелко порубить. Растолочь несколько горошин черного перца. В кастрюлю или глубокий противень налить небольшое количество оливкового масла, добавить растопленный бараний жир. Туда же отправить половину анчоусов и целую веточку розмарина. Поставить кастрюлю на средний огонь. Постоянно помешивая, слегка обжарить ингредиенты. Добавить соль, свежемолотый черный перец, налить красное вино и снова хорошо перемешать. Выложить в кастрюлю баранину, несколько раз полить ее смесью. Емкость с мясом поставить в духовку, запекать 45 минут при 180-200 °С, время от времени поливать выделившимся мясным соком. Чеснок очистить, мелко порубить. Положить в пиалу, добавить четверть измельченного корня имбиря, рубленый розмарин, анчоусы, хорошо перемешать. Влить винный уксус, снова перемешать. Запеченное седло барашка полить ароматной заправкой и сразу же подавать.

Фрикадельки по-шведски

Фарш свиной — 200 г, фарш говяжий — 200 г, масло растительное — 2 ст. л., тмин — 2 ч. л., водка — 2 ст. л., джем клюквенный — 4 ч. л., яйца — 1 шт., сливки 10 %-ные — 4 ст. л., сметана — 3 ст. л., укроп — 1 пучок, соль, перец черный молотый.

Соединить оба фарша. Добавить 1 ст. л. измельченного укропа, соль, перец, яйцо. Перемешать. Сформировать шар, разделить его на 4 части, каждую четвертинку — еще на 4 части. Смоченными в воде руками сформировать из фарша шарики. Разогреть на сковороде растительное масло, положить мясные шарики, обжаривать минуту. Добавить тмин, обжаривать, пока фрикадельки не подрумянятся. Влить водку. Когда она полностью выпарится, добавить джем, перемешать его с фрикадельками, чтобы он распределился равномерно. Плеснуть на сковороду сливки, томить минуту. Добавить немного кипятка, сметану и измельченную зелень укропа — получится соус. Подавать блюдо горячим.