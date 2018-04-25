В Польше хотят ещё больше ужесточить правила торговли по воскресеньям

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Государственная рабочая инспекция Польши предлагает ещё больше ужесточить правила торговли по воскресеньям. Как сообщает Radio ZET, речь идёт о закрытии магазинов со статусом почты по типу «Жабки», а также автозаправочных станций.

Сейчас инспекция предлагает пересмотреть список объектов, не подпадающих под запрет торговли. В частности, собираются ужесточить ограничения для магазинов, основным товаром в которых являются алкоголь и сигареты. Как сообщает СМИ, изменение правил торговли потребовало бы пересмотрения закона от 2018 года.

По мнению руководителя польской торговой палаты Мачея Пташиньского, это предложение оторвано от реальности. «Это самая жёсткая форма запрета, которая когда-либо была предложена. И она не соответствует ни одному намерению законодателей», — отметил он.

Пташиньский добавил, что сигареты продают более чем в 100 тысячах магазинов в республике. По его словам, этот товар обеспечивает рентабельность бизнеса.