Байден и Путин провели телефонный разговор

Президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин 12 февраля провели телефонный разговор о ситуации вокруг Украины. Об этом сообщает CNN.

Сообщается, что разговор длился час и две минуты. Разговор состоялся через несколько часов после того, как США приказали эвакуировать большую часть сотрудников своего посольства.

Вашингтон нацелен на дипломатию, но готов и к другим сценариям

Байден ясно дал понять Путину, что, хотя Соединенные Штаты «по-прежнему готовы к дипломатическим действиям в полной координации» со своими союзниками и партнерами, Вашингтон «в равной степени готов и к другим сценариям», указали в Белом доме по итогам беседы.

Американский лидер четко заявил, что если Россия предпримет дальнейшее вторжение в Украину, Соединенные Штаты и их союзники «дадут решительный ответ», причем Москве придется столкнуться «с быстрыми и серьезными» издержками.

Джозеф Байден повторил, что дальнейшее вторжение России в Украину приведет «к масштабным человеческим страданиям и снизит авторитет России».

Помощник президента РФ: американцы искусственно раздувают истерию

В пресс-службе Кремля на момент публикации не прокомментировали итоги разговора двух президентов. Между тем помощник российского лидера Юрий Ушаков заявил, что Москва в ближайшее время объявит, какие действия намерена предпринять после анализа ответов США и НАТО на ее предложения по вопросам безопасности. По словам Ушакова, «межведомственная проработка» возможной реакции уже завершена. Он также выразил мнение, что «американцы искусственно раздувают истерию вокруг так называемого планируемого российского вторжения». По версии помощника президента РФ, тем самым «создаются предпосылки для возможных провокационных действий украинских вооруженных сил». При этом Юрий Ушаков охарактеризовал саму беседу двух лидеров как довольно сбалансированную.

Разговор по инициативе американской стороны

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее указывал, что разговор запрашивала американская сторона. Причем до этого поступило «письменное обращение» Вашингтона, отмечал Песков.

Беседе Путина и Байдена предшествовали 12 февраля контакты по линиям глав оборонных и внешнеполитических ведомств России и Соединенных Штатов.