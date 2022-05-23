Байден переключит внимание на Азию после концентрации на Украине — СNN

Так, в Азии вновь усилились провокации со стороны Северной Кореи, а Китай продолжает наращивать свою экономическую и военную мощь.

Со ссылкой на официальных лиц, CNN сообщает, что есть информация о подготовке КНДР подземного ядерного взрыва или запуска межконтинентальной баллистической ракеты во время визита президента США в Сеул. В Белом доме уверяют, что готовы к любым непредвиденным ситуациям.

В столице Южной Кореи Джо Байден встретится с недавно избранным президентом страны Юн Сок Юлем. После этого американский лидер посетит Токио и проведет двусторонние переговоры с премьер-министром страны Фумио Кисидой.

Также запланированы встречи с лидерами Японии, Австралии и Индии на собрании партнерства QUAD, которое было возобновлено по инициативе Байдена.

В Белом доме отмечают, что визит Джо Байдена произойдет позже, чем хотелось бы президенту, поскольку его уже пришлось отложить из-за пандемии коронавируса, а позже – из-за войны в Украине. Издание отмечает, что Байден – уже третий подряд президент США, который пытается переориентировать внешнюю политику на Азию.

Официальные лица США считают, что дебютный визит Байдена в Азию позволит США вернуться к противостоянию Китаю через систему экономических и военных партнерств.

«Эта поездка в полной мере продемонстрирует индо-тихоокеанскую стратегию президента Байдена и покажет, что США могут возглавить мир в ответ на войну России в Украине и в то же время наметить курс на эффективное, принципиальное американское лидерство и участие в регионе, который во многом определит будущее XXIвека», – заявил советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

CNN отмечает, что, несмотря на переключения внимания Байдена на Азию, война в Украине остается главным направлением внешней политики Белого дома. А перед отъездом президент США встретится в Белом доме с лидерами Финляндии и Швеции, которые подали заявки на вступление в НАТО после вторжения России в Украину. Переговоры в Вашинтоне позволят трем странам скоординировать дальнейшие действия относительно вступления стран в НАТО.

Салливан назвал заявки Финляндии и Швеции на вступление в альянс «переломным моментом в европейской безопасности».

«Две страны с давней традицией нейтралитета присоединятся к самому мощному в мире оборонительному альянсу, и они принесут с собой мощный потенциал и проверенный опыт в качестве партнеров по безопасности», – заявил он.