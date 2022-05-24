Президент Литвы отозвал посла в России

Науседа принял решение с учетом представления правительства и с одобрения Комитета Сейма по иностранным делам.

Кабмин предложил отозвать посла в ответ на жестокие убийства в пригороде Киева — Буче, совершенные в результате продолжающегося вторжения России в Украину.

В связи с войной России еще в апреле Литва приняла решение о высылке главы российского посольства в Вильнюсе Алексея Исакова и сотрудников генерального консульства в Клайпеде, закрытии российского диппредставительства в портовом городе и понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией до уровня временных поверенных в делах.

Четверо сотрудников посольства России также были высланы за деятельность, несовместимую с дипломатическим статусом.

В ответ Москва также выслала литовских дипломатов и закрыла консульство в Санкт-Петербурге.

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