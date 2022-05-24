Обезьянья оспа: Британия рекомендует 21-дневный карантин

В Британии известно о 20 случаях обезьяньей оспы. Симптомы могут включать лихорадку, боли в мышцах и специфическую сыпь. Заболевание обычно протекает легко и большинство больных выздоравливают через 2-4 недели.

Считается, что риск заразиться был у людей, имевших телесный контакт, или проживающих в одном домохозяйстве с инфицированным, или менявших постельное белье больного без средств индивидуальной защиты.

В настоящее время известно о 180 случаях по меньшей мере в 14 странах, большинство из них — в Испании и Португалии. Генетический анализ трех образцов показывает, что этот вирус очень похож на тот, что распространялся в Нигерии в 2018-19 годах, пишет The Guardian.

Отмечается, что в Британии раньше были единичные случаи заражения – семь за 2018-2021 годы, все они были связаны с поездками в Нигерию.

Напомним, в Европе зафиксированы случаи новой болезни — оспы обезьян.

Всемирная организация здравоохранения сообщила о 92 подтвержденных случаях заболевания оспой обезьян и 28 предполагаемых в 12 странах, не являющихся эндемичными.