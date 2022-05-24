Лидер белорусской оппозиции Тихановская обратится к Сейму Литвы

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская выступит на заседании Сейма Литвы во вторник.
Обращение представителя белорусской оппозиции должно состояться по прошествии года после того, как 23 мая прошлого года режим Александра Лукашенко заставил совершить посадку в Минске самолет Ryanair со 126 пассажирами, летевший из Афин в Вильнюс.
В Минске были задержаны блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Гражданка России Сапега, учившаяся в Вильнюсе, в начале мая была приговорена белорусским судом к шести годам лишения свободы.
В сообщении Отдела по связям с общественностью Сейма также напоминается, что 21 мая белорусы отмечают День политзаключенного, а 29 мая исполнится два года, как был арестован муж Тихановской, приговоренный в этом году к 18 годам лишения свободы.
После не признанных Западом президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, в ходе которых был переизбран авторитарный лидер Лукашенко, Тихановская уехала в Литву и отсюда возглавляет белорусскую оппозицию.
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