Лидер белорусской оппозиции Тихановская обратится к Сейму Литвы

В Минске были задержаны блогер Роман Протасевич и его подруга София Сапега. Гражданка России Сапега, учившаяся в Вильнюсе, в начале мая была приговорена белорусским судом к шести годам лишения свободы.

В сообщении Отдела по связям с общественностью Сейма также напоминается, что 21 мая белорусы отмечают День политзаключенного, а 29 мая исполнится два года, как был арестован муж Тихановской, приговоренный в этом году к 18 годам лишения свободы.

После не признанных Западом президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года, в ходе которых был переизбран авторитарный лидер Лукашенко, Тихановская уехала в Литву и отсюда возглавляет белорусскую оппозицию.

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