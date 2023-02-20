Байден приехал с необъявленным визитом в Киев

Президент США Джо Байден приехал с необъявленым визитом в Киев. Видео с американским лидером в центре украинской столицы появилось в соцсетях.
В частности, обнародованот видео, как Байден идет вместе с президентом Владимиром Зеленским по Михайловской площади. Там они почтили память погибших героев Украины.
Немного позже Зеленский подтвердил визит Байдена:
«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», – написал он в Telegram.
Отметим, что визит Байдена проходит во время воздушной тревоги. Российские агрессоры в очередной раз подняли в воздух с аэродрома в Беларуси самолеты МиГ-31, которые являются носителям гиперзвуковых ракет Кинжал.
Этот визит в Украину стал первым для Байдена в качестве президента США. При этом он шесть раз приезжал в нашу старну, когда занимал должность вице-президента США – в последний раз в январе 2017 года.
Новый пакет помощи Украине
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 500 млн долларов. Об этом сказал американский президент США Джо Байден на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, 20 февраля.
США предоставят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 500 млн долларов. Об этом сказал американский президент США Джо Байден на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, 20 февраля.
«Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше ракет Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок», – сказал Байден.
Байден также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину: свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т.д.
По словам американского лидера, война в Украине стала самым большим наземным вооруженным конфликтом в Европе за последние три четверти века. В то же время у него нет сомнения в том, что украинцы и дальше будут одерживать победы
«Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать», – сказал президент США.
Байден отметил, что большим вызовом для американской администрации стало выстраивание международной коалиции в поддержку Украины.
«Мы выстроили коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, по всему миру, куда входит более 50 стран», – добавил он.korrespondent.net