Байден приехал с необъявленным визитом в Киев

Фото president.gov.ua

Президент США Джо Байден приехал с необъявленым визитом в Киев. Видео с американским лидером в центре украинской столицы появилось в соцсетях.

В частности, обнародованот видео, как Байден идет вместе с президентом Владимиром Зеленским по Михайловской площади. Там они почтили память погибших героев Украины.

Немного позже Зеленский подтвердил визит Байдена:

«Джозеф Байден, приветствую в Киеве! Ваш визит – это очень важное проявление поддержки для всех украинцев», – написал он в Telegram.

Отметим, что визит Байдена проходит во время воздушной тревоги. Российские агрессоры в очередной раз подняли в воздух с аэродрома в Беларуси самолеты МиГ-31, которые являются носителям гиперзвуковых ракет Кинжал.

Этот визит в Украину стал первым для Байдена в качестве президента США. При этом он шесть раз приезжал в нашу старну, когда занимал должность вице-президента США – в последний раз в январе 2017 года.

Новый пакет помощи Украине

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 500 млн долларов. Об этом сказал американский президент США Джо Байден на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, 20 февраля.

США предоставят Украине новый пакет военной помощи на общую сумму 500 млн долларов. Об этом сказал американский президент США Джо Байден на брифинге с президентом Владимиром Зеленским в Киеве в понедельник, 20 февраля.

«Анонсированный сегодня пакет включает боеприпасы для HIMARS и гаубиц, больше ракет Javelin, противотанковые системы, системы воздушного наблюдения, чтобы защитить украинский народ от бомбардировок», – сказал Байден.

Байден также перечислил обязательства по поставкам вооружений в Украину: свыше 700 танков, тысячи бронированных машин, тысяча артиллерийских систем, более 2 млн артснарядов и т.д.

По словам американского лидера, война в Украине стала самым большим наземным вооруженным конфликтом в Европе за последние три четверти века. В то же время у него нет сомнения в том, что украинцы и дальше будут одерживать победы

«Это самая большая наземная война в Европе за три четверти века. И вы в ней преуспели, вопреки всем ожиданиям, кроме ваших собственных. И я уверен, что вы и дальше будете побеждать», – сказал президент США.

Байден отметил, что большим вызовом для американской администрации стало выстраивание международной коалиции в поддержку Украины.

«Мы выстроили коалицию стран от Атлантики до Тихого океана, по всему миру, куда входит более 50 стран», – добавил он.