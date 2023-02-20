Байден встретится в Варшаве с лидерами стран восточного фланга НАТО

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Президент США Джо Байден в рамках предстоящего визита в Варшаву намерен встретиться с лидерами стран восточного фланга НАТО. Об этом сообщила на регулярном брифинге в пятницу пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Президент в понедельник вечером отправится в Варшаву, где он встретится с президентом Польши [Анджеем Дудой] <…> и лидерами восточного фланга НАТО, чтобы подтвердить непоколебимую поддержку США безопасности альянса», — сказала она. По словам Жан-Пьер, президент США также намерен выступить с речью в преддверии годовщины начала специальной военной операции РФ на Украине.

Как в свою очередь отметил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби, также участвовавший в брифинге, встреча с Дудой запланирована на вторник. Лидеры двух стран, как ожидается, обсудят «двустороннее сотрудничество и коллективные усилия по поддержке Украины и укреплению потенциала НАТО в области сдерживания». «[Они] также обсудят важную логистическую роль Польши в деле содействия <…> доставке военной и гуманитарной помощи Украине Соединенными Штатами и нашими союзниками и партнерами», — добавил он.

Вечером во вторник Байден выступит в Варшаве с речью «о том, как США объединили мир для поддержки народа Украины». «Президент Байден ясно даст понять, что США будут продолжать поддерживать Украину <…> столько, сколько потребуется», — подчеркнул Кирби.

По его словам, на следующий день у Байдена запланирована встреча с лидерами стран «Бухарестской девятки» (Болгария, Венгрия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Словакия, Чехия и Эстония). «[Они] обсудят наши усилия за последний год по укреплению НАТО, которая сейчас сильнее и сплоченнее, чем когда-либо, а также то, как наши страны будут продолжать нашу непоколебимую поддержку Украины», — продолжил Кирби.

Во время брифинга он также уточнил, что в ходе визита в Польшу Байден посетит только Варшаву. Кирби исключил возможность посещения американским лидером в рамках поездки Украины, а также сообщил, что встреча с украинским президентом Владимиром Зеленским в графике Байдена на данный момент не значится.