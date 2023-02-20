Открывай ворота — встречай Масленицу

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Масленица — самая сладкая и сытная неделя в году. Главное блюдо на ее столе — блин золотой, горячий, лакомый. Круглый, как солнышко, и желанный, как весна.

В старые времена считалось, что чем больше напечешь блинов, тем веселее проводишь зиму. А посему готовили их с уважением и чин по чину. В деревнях в канун Масленицы хозяйки выходили на улицу и, кланяясь, просили помощи у месяца: «Месяц ты, месяц, золотые твои рожки! Выгляни в окошко, подуй на опару!» Выглянул не выглянул — тут уж как повезет. Но на следующий день дым в избе стоял коромыслом — пекли блины, готовили начинки, ставили на стол сливки, мед, варенье и сметану. А гостей встречали так: «Идет Масленица по льду, несет блинов сковороду. Принимайте молоду — разбирайте по блину! Чтоб вам извозиться по локти, а наесться по горло!» И не извольте сомневаться — так оно и было. Ели и хозяев нахваливали.

Испечь хорошие блины — дело не то чтобы сложное, но имеющее свои правила. Лучшая сковорода для выпечки — чугунная, «бабушкина», с толстым гладким дном и невысокими бортиками: в такой удобнее блинчики переворачивать. Ручка у нее должна быть деревянной — не будете скакать по кухне в поисках прихватки и дуть на обожженные пальцы. Дно сковородки стоит прокалить с солью и вытереть сухой чистой тряпкой: в этом случае блинчики не будут пригорать. Столбом у плиты не стойте, о постороннем не мечтайте: блины любят внимание, а гости — вкусное. И главное — готовьте весело и с любовью, с чистыми руками и помыслами. Опытные кулинары говорят, что это основной залог успеха.

Какие именно блины вы будете готовить, дело хозяйское. Рецептов множество — успевай выбирать! Хотите — самые простецкие, «скородумки». Хотите — затейливые «царские», с апельсиновой начинкой и шариком мороженого снаружи. Желаете — пряные и несладкие сырные. Плотные и умиротворяющие картофельные. Толстые и дырчатые пшенные. Манящие ореховые или нежнейшие льняные.

Да что там говорить — о блинах можно написать самый вкусный на свете трактат! Но как заметил великий знаток русской жизни писатель Антон Чехов, «если же у нас до сих пор и нет научных работ относительно блинов, то это объясняется просто тем, что есть блины гораздо легче, чем ломать мозги над ними». Он же в своих «Масленичных правилах дисциплины» наказывал: «Перед Масленицей сходи к мастеру и полуди свой желудок!» И был, разумеется, прав.

Традиция неизменна: праздник проводов зимы — это праздник живота. И не думайте себе в нем отказывать! Масленица бывает только раз в году. Ставьте на стол блины — кружевные пшеничные, хрусткие гречневые, смуглые ржаные и коричневые шоколадные. Удивите рыжими тыквенными оладьями, пышными, как невеста на выданье. Мечите на стол кувшины с морсами, сбитнями и квасами. Подавайте мед, масло, сливки и варенье. И помните: блины, как поцелуи, счета не любят.

«Роза» с карамелью

На 10 персон: яйца — 1 шт., мука пшеничная — 1 стакан, сахар — 1 ст. л., масло растительное — 1,5 ст. л., молоко — 450 мл, ириски сливочные — 20 шт., сливки 35 %-ные — 200 мл, сода — 1/3 ч. л., соль

Подогреть 400 мл молока примерно до 40 °С, перелить в глубокую емкость, добавить яйцо, соль и сахар, взбить миксером до образования воздушной пены. Просеянную муку вместе с содой по частям добавить к молочной смеси, перемешивая тесто после каждой добавленной порции. Влить в тесто 1 ст. л. растительного масла. Хорошо разогреть сковороду, смазать ее растительным маслом, выпекать блины. Закончив, взять разъемную форму диаметром меньше, чем блины, уложить в нее самый большой блин так, чтобы получилась «тарелочка с бортиком». Поставить форму в духовку, разогретую до 180-190 °С, на 5-10 минут, чтобы «тарелочка» просохла и хорошо держала форму. Ириски положить в сотейник, поставить на средний огонь, влить оставшееся молоко, довести до кипения, постоянно перемешивая. Снять с огня и охладить. Сливки охладить, взбить. Не выключая миксер, добавить растопленные ириски, перемешать до однородного состояния. 2-3 ст. л. соуса оставить, остальным смазать каждый блин, свернуть их гармошкой и уложить по кругу в «тарелочку». Готовый торт полить оставшимся сладким соусом и подавать.

Блинчики со шпинатом и вялеными томатами

На 17 персон: мука пшеничная — 1 стакан, молоко — 2 стакана, яйца — 2 шт., масло растительное — 2,5 ст. л., сахар — 1 ст. л., шпинат — 0,5 пучка, сыр творожный — 250 г, томаты вяленые — 100 г, базилик, соль

Муку просеять, высыпать в блендер. Добавить яйца, молоко, сахар, щепотку соли, шпинат. Взбить на высокой скорости до однородного состояния, добавить 2 ст. л. растительного масла, перемешать. Нагреть сковороду, смазать ее маслом и выпекать блинчики на среднем огне (важно не передержать до состояния, когда блинчики приобретают желтоватый цвет). Творожный сыр смешать с сухим базиликом. Начинить блинчики, добавляя вяленые томаты.

Гречневые блины «Княжеские»

На 6 персон: мука гречневая — 1,5 стакана, яйца — 2 шт., масло растительное — 80 мл, кефир — 2 стакана, сахар — 2 ст. л., соль — 1/3 ч. л., сода — 0,5 ч. л.

Яйца взбить с сахаром и солью. Отдельно подогреть кефир, добавить в него соду. После того как смесь вспенится, ввести ее во взбитые яйца, перемешать миксером. Муку просеять и замесить тесто. В конце добавить растительное масло. Выпекать блины обычным способом, на раскаленной сковороде. Готовые блинчики можно смазать сливочным маслом и подавать с зеленью, рыбой, мясом или творогом.

Блинчики с мясом

На 12 персон: молоко — 1 л, яйца — 4 шт., сода — 0,5 ст. л., сахар — 1 ч. л., мука — 2,5 стакана, фарш говяжий — 230 г, лук репчатый — 1 шт., тмин — 0,5 ст. л., масло сливочное — 1 ч. л., масло растительное, соль, перец черный молотый

Разбить 3 яйца в миску с теплым молоком. Добавить соду, сахар и соль, размешать венчиком или миксером, добавить муку и еще раз хорошенько перемешать. Влить 0,5 стакана растительного масла, зачерпнуть тесто пару раз половником и отставить в сторону на 15 минут. Лук очистить и мелко нарезать. Нагреть сковороду, налить 2 ст. л. растительного масла, выложить фарш, нарезанный лук, добавить тмин, черный перец и соль. Перемешать, обжарить в течение 5 минут, добавить немного воды, уменьшить огонь до среднего, накрыть крышкой и готовить в течение 20 минут. Взбить яйцо с небольшим количеством воды, добавить смесь к мясу, хорошенько перемешать, накрыть крышкой и тушить еще 5 минут. Нагреть сковороду для блинов, смазать растительным маслом и выпекать блинчики. Смазать каждый блин сливочным маслом, заправить мясной начинкой, завернуть в трубочку и подавать.

Ржаные блинчики с фруктами

На 4 персоны: молоко — 0,5 л, масло сливочное растопленное — 25 г, соль — 0,5 ч. л., сахар — 1,5 ст. л., мука ржаная — 250 г, яйца — 2 шт., масло подсолнечное — 2 ст. л., сыр творожный — 9 ст. л., джем клубничный — 3 ст. л., клубника — 250 г, черника — 200 г, сахарная пудра

Смешать все жидкие компоненты, затем добавить соль, сахар и просеянную муку. Размешать до образования однородной массы, без комочков. Разогреть сковородку. Выпечь блинчики. Приготовить начинку: творожный сыр смешать с джемом. Чернику и клубнику вымыть. Клубнику очистить от чашелистиков, разрезать на четвертинки. Готовые блинчики начинить творожной начинкой и ломтиками клубники. Подавать, посыпав сахарной пудрой и украсив ягодами черники.

Тыквенные оладьи

На 4 персоны: тыква очищенная — 500 г, мука — 150 г, масло растительное — 50 мл, яйца — 1 шт., сахар — 2 ст. л., разрыхлитель — 1,5 ч. л., соль

Нарезать мякоть тыквы кусочками по 2-3 см, выложить в кастрюлю, залить кипящей водой так, чтобы она почти покрывала овощ, варить 15-20 минут до мягкости, затем откинуть на дуршлаг. Остывшие кусочки тыквы с помощью блендера или толкушки размять в пюре. В пюре добавить просеянную муку, перемешанную с разрыхлителем, сахар, соль, вбить яйцо и вымесить однородное тесто, напоминающее по консистенции густую сметану. В сковороде нагреть масло, ложкой выкладывать тесто, формируя небольшие оладьи, жарить на среднем огне с двух сторон по 3-5 минут так, чтобы они подрумянились. Готовые оладьи выложить на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир, и подавать.

Шоколадные блинчики с кленовым сиропом

На 10 персон: молоко — 500 мл, шоколад темный — 80 г, масло сливочное — 4 ст. л., мука пшеничная — 1 стакан, какао-порошок — 1 ч. л., яйца — 3 шт., сахарная пудра — 4 ст. л., соль — 0,5 ч. л., масло растительное — 1,5 ст. л., фундук, сироп кленовый

В микроволновой печи растопить сливочное маcло и шоколад, смешать. 250 мл молока подогреть до температуры шоколадно-масляной массы, смешать с ней и отставить. Соединить муку, сахарную пудру, соль и какао. Перемешать. Яйца взбить, влить в сухую смесь, перемешать, долить оставшееся холодное молоко. Аккуратно ввести шоколадно-молочно-масляную смесь, хорошо перемешать, дать тесту настояться в течение часа. Перед приготовлением добавить в тесто 2 ст. л. растительного масла и выпекать блинчики на хорошо разогретой сковороде. Перед подачей сложить блины горкой, полить кленовым сиропом и украсить фундуком.

Мешочки с сюрпризом

На 6 персон: молоко — 500 мл, мука — 210 г, яйца — 2 шт., шпинат — 75 г, масло растительное — 35 г, сахар — 25 г, соль — 6 г, сыр сливочный — 180 г, лосось копченый — 120 г, шнитт-лук — 6 перьев, бальзамический крем

Шпинат с небольшим количеством молока взбить блендером до однородной консистенции. Заместить тесто, последовательно добавив яйца, муку, растительное масло, соль и сахар. Выпечь 12 блинов на раскаленной сковороде. Свернуть мешочки: разложить блины парами один на другой, положить в серединку сливочный сыр, ломтик копченого лосося, свернуть и перевязать луком. Можно подавать со сметаной и овощами.