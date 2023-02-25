5 марта 2023 г. в Литве пройдут выборы советов и мэров самоуправлений

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5 марта 2023 г. будут проходить выборы советов и мэров самоуправлений, во время которых постоянные жители каждого самоуправления будут выбирать членов совета и мэра своего самоуправления.

Что важно знать?

Организует выборы Главная избирательная комиссия. Выборы будут проходить во всех 60 самоуправлениях Литвы. В каждом самоуправлении – один совет самоуправления и один мэр. Приняв участие в голосовании, избиратели выберут их на четырёхлетний срок.

Количество членов совета в каждом самоуправлении разное. Оно зависит от количества жителей данного самоуправления.

Например, в Вильнюсе насчитывается более полумиллиона жителей, поэтому в Вильнюсском городском самоуправлении избирается самый многочисленный совет, состоящий из 51 члена. В Бирштонасе численность населения составляет менее 5 тысяч человек, поэтому там будет избираться самый малочисленный совет самоуправления в Литве – всего 15 членов.

Кто может голосовать на этих выборах?

Право участвовать в выборах членов совета самоуправления и мэра имеют постоянные жители данного самоуправления – граждане Литовской Республики или граждане других государств, имеющие разрешение на проживание в Литве.

Выбирать членов совета самоуправления и мэра могут только те избиратели, которые декларировали своё место жительства на территории данного самоуправления не менее чем за 60 дней до дня выборов. 60-дневный срок до выборов приходится на 4 января 2023 г. Таким образом, если до этой даты избиратель уже декларировал своё место жительства, он сможет голосовать на выборах членов совета и мэра своего самоуправления. Если человек переехал и декларировал новое место жительства после 4 января, ему полагается голосовать за кандидатов того самоуправления, в котором он проживал ранее.

Список избирателей составляется согласно данным Реестра населения Литвы, оператором которого является государственное предприятие «Регистру центрас». Это позволяет избежать включения человека в списки избирателей два раза.

По данным Главной избирательной комиссии, всего право голосовать на этих выборах будут иметь около 2 млн 390 тыс. избирателей. Во всей Литве они смогут отдать свои голоса более чем на 1920 избирательных участках.

Проверить, включены ли вы в список избирателей, можно на портале электронных услуг www.rinkejopuslapis.lt или позвонив по короткому информационному номеру 1855, или по специально выделенным обычным телефонным номерам (с 9 февраля 2023 г.).

Извещение о выборах

Избирательным кодексом установлено, что участковые избирательные комиссии распространяют среди избирателей извещения о выборах. Это информационные приглашения имеющих избирательное право жителей прибыть для голосования. Эти извещения вручаются лично только тем лицам, которые имеют право голосовать на дому. Остальные избиратели найдут их в почтовом ящике по адресу декларированного места жительства. Поэтому Главная избирательная комиссия призывает жителей в преддверии выборов, в конце февраля, регулярно проверять свои почтовые ящики.

Следует знать, что извещение о выборах – это документ лишь информационного характера. Брать его с собой, отправляясь голосовать, необязательно.

Где и когда голосовать?

Голосовать во время выборов советов и мэров самоуправлений избиратели вправе не только в день выборов. Избиратели, которые не смогут в этот день прибыть на избирательный участок, могут проголосовать досрочно (до дня выборов).

Во всех случаях при голосовании необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность: паспорт гражданина, удостоверение личности, водительское, студенческое или пенсионное удостоверение или любой другой официальный документ, содержащий фотографию и личный код лица.

Граждане других стран, желающие голосовать на выборах, должны дополнительно иметь при себе документ, выданный им официальными учреждениями Литовской Республики, подтверждающий их статус постоянного жителя (разрешение на временное или постоянное проживание в Литве, в зависимости от того, является лицо гражданином государства Европейского Союза или нет).

Досрочное голосование

Избиратели, не имеющие возможности проголосовать в день выборов, имеют право проголосовать заранее в установленные дни в здании самоуправления или в ином согласованном с администрацией самоуправления месте, выделенном для голосования.

Голосование до дня выборов будет проходить 28 февраля, 1 и 2 марта 2023 г. с 7:00 до 20:00.

Повторное голосование (второй тур) будет проходить 14, 15 и 16 марта 2023 г. с 7:00 до 20:00.

Голосование в специальных пунктах для голосования

Голосовать в специальных пунктах имеют право те избиратели, которые находятся в учреждениях здравоохранения; проживают в учреждениях опеки или попечительства; служат или работают в армии; проходят государственную службу или службу в миссиях; отбывают наказание в местах содержания под стражей или лишения свободы, находятся в арестантских или следственных изоляторах.

Голосование в специальных пунктах будет проходить 1, 2 и 3 марта 2023 г. в часы работы специальных пунктов.

Второй тур в специальных пунктах будет проходить 15, 16 и 17 марта 2023 г. в часы работы специальных пунктов.

Персонал специальных пунктов (например, врачи, медсёстры или работники администрации) не имеют права голосовать в специальных пунктах.

Списки специальных пунктов перед выборами публикуются на сайте Главной избирательной комиссии по адресу: www.vrk.lt.

Голосование на дому

Голосовать дома могут: избиратели, имеющие инвалидность; близкие, осуществляющие уход или присмотр за инвалидами на дому; избиратели, находящиеся на самоизоляции; лица, временно нетрудоспособные по болезни; лица старше 70 лет.

Избиратель, имеющий право голосовать на дому, может попросить предоставить ему такую возможность, если не желает идти на избирательный участок. Он может заполнить заявление о том, что хочет голосовать дома, и передать его члену избирательной комиссии, принёсшему извещение о выборах.

Заявление о голосовании на дому также можно подать: по короткому номеру телефона 1855 или специально выделенным обычным номерам телефона, по электронной почте избирательной комиссии самоуправления или на сайте www.rinkejopuslapis.lt

Если при первом голосовании мэр не будет избран, будет организован второй тур выборов, который будет проходить через две недели, т. е. 19 марта 2023 г. с 7:00 до 20:00.

Во втором туре избиратели получат только один бюллетень и будут выбирать одного мэра из двух кандидатов, набравших наибольшее количество голосов в первом туре.

Где найти информацию о выборах?

Достоверная информация о выборах публикуется на веб-сайте Главной избирательной комиссии www.vrk.lt, на портале электронных услуг Rinkėjo puslapis («Страница избирателя») www.rinkejopuslapis.lt и в аккаунтах Главной избирательной комиссии в соцсетях Facebook и Instagram.

Информация по телефону

9 февраля 2023 г. начал действовать короткий номер 1855, по которому можно получить информацию о выборах. Эта услуга для некоторых пользователей телефонной связи может быть платной.

Позвонив по короткому номеру 1885 или по специально выделенным обычным номерам телефона, можно узнать:

● включено ли лицо в списки избирателей;

● на каком избирательном участке лицо может проголосовать;

● о возможности проголосовать заранее, если в день выборов избиратель не сможет явиться на свой избирательный участок;

● как проголосовать, если избиратель заболел и в день выборов не сможет явиться на свой избирательный участок;

● как связаться с окружной или участковой избирательной комиссией, узнать адрес избирательной комиссии и другую актуальную для избирателя информацию.

Избирателя, желающего узнать, включён ли он в список избирателей, попросят назвать своё имя, фамилию и личный код.

Личные данные избирателя по этим телефонам предоставляться не будут.

Позвонив по короткому номеру 1885 или по специально выделенным обычным номерам телефона, также можно сообщить о замеченных нарушениях правовых актов, регламентирующих выборы. Анонимные жалобы избирателей не будут регистрироваться.

О возможных нарушениях правовых актов, регламентирующих выборы, всегда можно сообщить в Главную избирательную комиссию по эл. почте rinkim@vrk.lt.