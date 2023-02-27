Потрясающие песни, костюмы и ножи — 3 марта в Вильнюсе звезды из грузинской Мегрелии!

Срочная и очень радостная новость!!! Удалось найти время для камерного, уютного творческого вечера-концерта с, пожалуй, одним из самых экзотичных музыкальных коллективов, когда-либо выступавших в Литве!

С Единственным концертом, и, именно в прекрасном Вильнюсе, выступит выдающийся фольклорный хор-ансамбль из Сакартвело «Ensemble Musikeli» (руководитель Димитри Какулия)!

3 марта (пятница) в 18:00 на сцене уютного, камерного (только на 35 мест), уже полюбившемся ценителям душевности вильнюсского Квартирника (ул. Антакальнё 39) состоится встреча-концерт, который счастливчикам запомнится навеки!!!

Мировая уникальность этого коллектива, который успел показать свое искусства во множестве стран мира, стать лауреатом престижнейших фольклорных фестивалей в том, что, пожалуй, только «Ensemble Musikeli» своем творчеством демонстрирует миру истинную, аутентичную фольклорную песню уникального региона Сакартвело — Мегрелии, в котором проживает самобытная, очень музыкальная, гордая, а когда-то очень воинственная народность — мегрелы!

Мегрельское песнопение очень похоже на грузинское, но помимо знакомого нам полифонического пения в песнях мегрелов очень много гортанных звуков, делающих исполняемые на много голосов произведения еще более эффектными и запоминающимися для восприятия!

Пропустить подобное уникальное событие — невозможно!

Коллектив гастролирует по всему миру, его концерты расписаны на годы вперед, и чтобы договориться о первом приезде в Литву, переговоры длились полтора года!

После концерта можно будет сфотографироваться, пообщаться с Артистами, поделиться впечатлениями!

Билеты на Единственный концерт грузино-мегрельского фольклорного хора-ансамбля «Ensemble Musikeli» продаются во всех кассах Bilietai.lt

Любая информация по сотрудничеству, ужин после концерта, и, заявкам на билеты по телефонам: +370 677 00699, +37064536403, +370 61801331, +370 671 76502