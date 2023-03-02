Полиция опубликовала список запланированных на март спецрейдов

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Служба дорожной полиции Литвы сообщает, что в марте в целях обеспечения безопасности дорожного движения сотрудники полиции будут проводить на дорогах страны следующие профилактические мероприятия (рейды).

2-5 и 27-29 марта

проверка трезвости водителей транспортных средств (в том числе велосипедистов), контроль того, не находятся ли они под воздействием наркотиков или других психоактивных веществ.

6-12 марта

контроль использования обязательных средств безопасности (ремни безопасности, шлемы, специальные детские сиденья (системы крепления)).

14-16 марта

контроль опасного и хулиганского вождения, маневрирования, обгона в тех местах, где это запрещено, проезда перекрестков, соблюдения сигналов светофора.

контроль действий водителей, не связанных с вождением (использование мобильных средств связи и т.п.).

20-22 марта

сотрудники полиции будут проверять, останавливаются ли водители перед пешеходным переходом, как того требуют Правила дорожного движения.

23-25 марта

контроль пешеходов, водителей велосипедов (используют ли эти участники дорожного движения средства безопасности, улучшающие видимость в темное время суток — светоотражатели, яркие фонари, яркие жилеты со светоотражающими элементами).

Следует отметить, что главные комиссариаты полиции уездов могут организовывать и другие дополнительные профилактические мероприятия на подведомственных им территориях.

По предварительным данным, за первые два месяца текущего года сотрудники полиции выявили более 149 370 нарушений правил дорожного движения. Из них за рулем автотранспорта — 1570 пьяных водителей (в 34% случаев возбуждено досудебное расследование, так как уровень опьянения превышал 1,51 промилле).

Полицейские зафиксировали 21 642 случая превышения установленного скоростного режима с помощью мобильных измерителей скорости PoliScan FM1.

Служба дорожной полиции Литвы просит всех ответственно вести себя на дороге и соблюдать требования Правил дорожного движения.