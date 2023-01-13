Казюкас 2023 — легенда возрождается в руках мастеров!

В первые выходные весны, 3-5 марта, улицы столицы вновь откроются для традиционной ремесленной ярмарки, Старый город зацветет вербами, поманит пряниками и пригласит жителей и гостей города на традиционную ярмарку Казюкаса.
Легенда гласит, что 700 лет назад князь Гедиминас пригласил в Вильнюс мастеров со всего мира. Они создавали не только оригинальные произведения, но и жизнь города с его глубокими культурными и этнографическими традициями.
Организаторы приглашают всех творческих, производящих ремесленников и фермеров, которые хотят продавать продукты собственного производства или продукты питания, зарегистрироваться до 20 января. Условия участия и дополнительная информация www.kaziukomuge.lt/kaziuko-muge.