Казюкас 2023 — легенда возрождается в руках мастеров!

vilnius.lt

В первые выходные весны, 3-5 марта, улицы столицы вновь откроются для традиционной ремесленной ярмарки, Старый город зацветет вербами, поманит пряниками и пригласит жителей и гостей города на традиционную ярмарку Казюкаса.

Легенда гласит, что 700 лет назад князь Гедиминас пригласил в Вильнюс мастеров со всего мира. Они создавали не только оригинальные произведения, но и жизнь города с его глубокими культурными и этнографическими традициями.