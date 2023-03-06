8 марта начинается декларирование доходов населения

Фото www.pixabay.com

Как сообщает Государственная налоговая инспекция (ГНИ), в этом году днем начала декларирования доходов физических лиц объявлено 8 марта.

В настоящее время ГНИ ведет подготовку к декларированию доходов клиентов: переносятся данные в Систему электронного декларирования (СЭД), обновляется инструкция по декларированию на YouTube-канале, ведется подготовка к обслуживанию большего количества клиентов по телефону, письменно и вживую – в отделениях ГНИ.

По словам руководителя Государственной налоговой инспекции Вильнюсского округа Виргинии Гинявичене, с 8 марта удваиваются мощности отделов обслуживания клиентов для обслуживания прибывающих посетителей, а также увеличивается количество налоговых экспертов, которые будут предоставлять телефонные услуги.