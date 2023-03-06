В марте малообеспеченные жители получат продовольственную помощь

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Помимо этого, нуждающиеся жители в этом году получат продовольственную поддержку еще шесть раз – в апреле, июне, августе, октябре и декабре. Вместе с раздачей продуктов питания в июне и декабре жителям будет оказана помощь в виде средств гигиены, говорится в пресс-релизе Министерства социальной защиты и труда.

Малообеспеченные жители получат корзину поддержки, состоящую из молока UAT, свиных консерв, консервированного зеленого горошка, перловой крупы, гречневой крупы, овсяной каши быстрого приготовления с фруктами или ягодами и пшеничной муки.

Пакеты будут предварительно упакованы и подготовлены на вынос.

Раздачу организуют администрации самоуправлений и две неправительственные организации: благотворительный фонд «Продовольственный банк» (Maisto bankas) и содружество Литовского Красного Креста.

Поддержку будут раздавать в более чем 600 пунктах по всей Литве.

Чтобы узнать точное время раздачи поддержки, жители должны связаться со своей сянюнией или искать информацию на сайтах администрации своего самоуправления и «Продовольственного банка».

Продукты питания могут получить жители, чьи средние месячные доходы на одного члена семьи в настоящее время не превышают 235,50 евро в месяц. В случае наличия объективных причин в порядке, установленном администрацией муниципалитета, поддержка может быть предоставлена ​​при превышении установленной суммы в месяц. Исключения и применимые к ним суммы определяются каждым муниципалитетом индивидуально.