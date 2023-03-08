В Вильнюсе переименован музей имени А. Пушкина

Фото vilnius.lt/Саулюса Жюры

В 1899 году Варвара Пушкина, вышедшая замуж за Григория Пушкина, сына поэта Александра Пушкина, переехала в имение Маркучяй под Вильнюсом. После ее смерти и по ее завещанию в 1940 году здесь был создан Литературный музей Пушкина — первый литературный музей в Вильнюсе. Он был открыт в 1948 году. Муниципалитет отмечает, что, согласно завещанию Пушкиной, этот комплекс и назывался усадьбой Маркучяй.

Нынешняя территория Маркучяй принадлежала жене великого князя Александра Елене, а также родам Кишков, Ходкевичей и многим другим владельцам. Археологи обнаружили в прилегающем лесу фрагменты фундамента старого дворца Кишков-Ходкевичей.Кстати, сам А. Пушкин никогда не был в Вильнюсе.

«На территории города Вильнюса у нас есть несколько отличных загородных усадеб — Веркяйская, усадьба Траку Воке, и у нас есть очень красивая усадьба Маркучяй, которая в какой-то момент получила и ореол музея русской литературы, и имя А. Пушкина в связи с родственными связями владельцев. Мы перезагружаем эту историю, возвращаясь в начало 20 века к имени, которое использовали в начале. Здесь по-прежнему будут представлены основные моменты литовско-русской культуры, но будут и дополнительные мероприятия», — сказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Условия, созданные решением Совета и поместьем Св. Часовня Варвары в аренду. По словам мэра, он станет точкой опоры, местом встречи православных священников, которые уже не подчиняются диктату Московского Патриархата, и получившие подтверждение от Константинопольского Патриарха о том, что они могут заниматься пастырской деятельностью. «Если это будет для них приемлемо, они смогут отпраздновать православную Пасху здесь с верующими», — сказал Р.Шимашюс.

Название музея поместья Маркучай согласовано с Министерством культуры, Государственной комиссией по литовскому языку и факультетом истории Вильнюсского университета. Новое название гораздо больше соответствует текущей деятельности музея – музей занимается изданием научных исследований, организует выставки, лекции и просветительские мероприятия, раскрывающие историческое и культурное наследие усадеб Вильнюса и всей Литвы. Обновляя концепцию и содержание музея, в будущем планируется уделять больше внимания сохранению и развитию историко-культурного наследия Маркучяйского парка.

Происхождение названия местности Маркучяй не совсем ясно: известно, что эти окрестности некоторое время назывались Сакалачяй (Соколойце) и Свистополь (Свистополь), а название Маркучяй использовалось вместе с ними (а иногда и отдельно). Сейчас это поселение носит общее название просто Маркучий. По мнению лингвиста Йонаса Юркштаса, название места могло произойти от нескольких живших здесь крестьян, чьи имена или фамилии должны были звучать одинаково, например, Маркус, Моркус, Моркунас, Маркутис.