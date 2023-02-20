СМИ: большая часть населения Литвы считает, что ситуация в стране ухудшается

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Только каждый пятый житель Литвы считает, что жить в стране становится лучше. Таковы результаты опроса, проведенного по заказу национального радио LRT компанией по изучению рынка и общественного мнения Baltijos tyrimai.

«79% участников опроса придерживаются мнения, что ситуация в стране ухудшается. Только 20% респондентов считают, что она улучшается. У 1% опрошенных не было по этому вопросу определенного мнения», — сообщил в пятницу портал радиостанции.

По сравнению с предыдущим опросом по этой теме, который был проведен в ноябре, пессимистов стало чуть меньше. Тогда мнения об ухудшении жизни придерживались 87% респондентов.

Опрос, которым были охвачены 1 023 человека, проводился с 19 января по 31 января.