Байден продлит на год режим ЧС, введенный из-за России

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Президент США Джо Байден решил продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный 15 апреля 2021 года в связи с политикой РФ, говорится в письме президента лидерам Конгресса США.

«Я решил, что необходимо оставить в силе режим чрезвычайной ситуации, объявленный указом 14024 в связи с определенной пагубной внешнеполитической деятельностью правительства Российской Федерации», — отмечается в документе.

При этом Байден обвинил власти РФ во вмешательстве в выборы в США и в других странах, во враждебной киберактивности, «в использовании транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства», в подрыве безопасности стран и регионов, важных для безопасности США, в нарушении принципов международного права, включая территориальный суверенитет других государств.

Байден добавил, что уведомление о продлении режима чрезвычайной ситуации опубликуют в Федеральном регистре США.

15 апреля 2021 года Байден заявил, что определенные действия РФ можно классифицировать как весьма серьезную угрозу американской безопасности и экономике, в связи с чем, по его словам, издал указ об объявлении чрезвычайной ситуации.