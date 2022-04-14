Рассуждения русских о ядерном оружии «странные», оно давно в Калининграде – Анушаускас

Arvydas Anušauskas/ Nuotrauka BNS/ Julius Kalinskas

Рассуждения России о размещении ядерного оружия в Калининградской области «кажутся довольно странными», поскольку оно «всегда находилось в Калининградской области», говорит литовский министр обороны Арвидас Анушаускас.

«Там у них имеется ядерное оружие, носители, склады. Это хорошо известно международному сообществу, странам региона (…). Это запугивающая мера», — сказал министр BNS в четверг.

«Нынешние угрозы России выглядят довольно странно, когда мы знаем, что даже без учета текущей ситуации с безопасностью они держат это оружие в 100 километрах от литовской границы», — добавил он.

«Ядерное оружие всегда находилось в Калининградской области», — сказал Анушаускас.

Угрозы России

Новые угрозы со стороны России вызваны обсуждением в Швеции и Финляндии возможности вступления в НАТО в условиях продолжающегося военного вторжения Москвы в Украину.

Новостное агентство Reuters процитировало в четверг слова бывшего премьер-министра России, замглавы Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, о том, что Москва откажется от своего обязательства не размещать ядерное оружие в регионе Балтийского моря после того, как Швеция и Финляндия присоединятся к НАТО.

«В таком случае ни о каком безъядерном статусе Балтики речь идти уже не сможет — баланс должен быть восстановлен», — написал Медведев в своем Telegram-канале. До сих пор Россия, обратил он внимание, на такие меры не шла и идти не собиралась.

Литовский премьер Ингрида Шимоните подчеркнула, что Калининградская область и так «является очень милитаризованной зоной уже очень много лет».

«Что Россия угрожает — ничего нового», — сказала премьер журналистам в Сейме в четверг.

У России «нет эффективных инструментов»

Несмотря на запугивания со стороны России, Шимоните заявила, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО значительно укрепит безопасность региона Балтийского моря.

Она назвала эту возможность game changer («изменение игры») — это английский термин, обозначающий значительное изменение ситуации.

«Мне кажется, нам нужно открыть карту, посмотреть на Балтийское море и понять, насколько важно, что практически все страны вокруг Балтийского моря становятся членами одного оборонного альянса», — сказала она.

Между тем министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис сказал, что российские угрозы пока еще носят абстрактный характер.

«Пока не ясно, какими будут новые силы: будут ли расширены существующие или произойдут изменения», — сказал он.

Однако глава литовского дипломатического ведомства подчеркнул, что у России нет «эффективных инструментов» для ответа на возможное присоединение Швеции и Финляндии к Альянсу.

«Относительно того, как вступление Финляндии и Швеции в НАТО изменит ситуацию с безопасностью в Балтийском регионе, у России нет для этого эффективных инструментов», — сказал министр.

По словам Ландсбергиса, у России всегда будут объяснения своим действиям, какими бы они ни были. Он подчеркнул, что к таким заявлениям «нужно относиться серьезно».

Как сказал глава МИД, такая российская риторика лишь еще раз доказывает необходимость пересмотра и обновления «Стратегии обороны Балтийского региона» НАТО (…) с учетом фактора «Сувалкского коридора»».

Российская война в Украине радикально изменила мнение финского и соседнего шведского общества и политиков о непринадлежности к какой-либо оборонной организации. Эти страны рассматривают возможность подачи заявки на членство в Североатлантическом союзе в ближайшем будущем.

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