Байден собрался на второй президентский срок — СМИ

Президент США Джо Байден рассказал бывшему главе Белого дома Бараку Обаме о планах снова участвовать в президентских выборах в 2024 году, пишет The Hill.

По данным издания, Байден и Обама обедали в начале этого месяца. Однако неизвестно, когда именно они обсуждали президентские выборы-2024 году.

Белый дом не прокомментировал разговоры Байдена и Обамы. Однако в администрации президента добавили, что лидер США и ранее заявлял, что он намерен снова баллотироваться.

Отметим, что о планах снова побороться за пост заявлял другой экс-президент Дональд Трамп.