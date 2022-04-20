Чмилите-Нильсен с главами других парламентов ЕС посетила беженок из Украины

Председатель Сейма Литвы Виктория Чмилите-Нильсен в среду в Польше вместе с женщинами-главами других парламентов стран Евросоюза посетила центры беженцев, где пообщалась с женщинами из Украины.

«Я как раз сейчас нахожусь в одном из центров для беженцев, как раз у границы с Украиной», — сказала спикер LRT.

По ее данным, Польша приняла уже около 2,8 млн беженцев.

«Те женщины, те дети, с которыми я сейчас разговариваю, с которыми мы встречаемся, они, конечно, с одной стороны, в сильном шоке, а с другой стороны, благодарят принимающую Польшу, Литву и другие страны», — сказала глава парламента.

По ее словам, все находящиеся вместе с ней женщины — председатели парламентов единодушно осуждают войну России в Украине, а целью визита также является концентрация помощи страдающей от войны стране.

«Оценка действий Кремля, войны России против Украины по сути одинаковая: ее осуждают все приехавшие сюда председатели парламентов, государства, которые они представляют. И одна из основных целей такого визита – собрать такую ​​абсолютно единую позицию по помощи Украине, как в плане ее членства в Евросоюзе, так и по дальнейшей очень активной военной помощи, ну и, конечно же, гуманитарной помощи», — сказала спикер Сейма Литвы.

По ее словам, во время визита можно было на практике убедиться, какой гуманитарный кризис обрушился на Украину, но это может быть только первая волна кризиса.

Главы парламентов стран ЕС посетили центр для беженцев Lwowska в Хелме, центр гуманитарной помощи Ptak.

Польша является основным направлением для беженцев из Украины.

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