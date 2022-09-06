Байден заявил, что РФ не нужно признавать спонсором терроризма

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Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. Об этом заявил президент США Джо Байден в комментарии журналистам в Белом доме, пишет Reuters.

На вопрос, должна ли РФ быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: «Нет».