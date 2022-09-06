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Байден заявил, что РФ не нужно признавать спонсором терроризма

Фото flickr.com

Россия не должна быть признана государством-спонсором терроризма. Об этом заявил президент США Джо Байден в комментарии журналистам в Белом доме, пишет Reuters.

На вопрос, должна ли РФ быть признана государством-спонсором терроризма, Байден ответил: «Нет».

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Как известно, объявление России государством-спонсором терроризма заставит правительство США ограничивать иностранную помощь, сократить экспорт и продажу оборонных товаров, устанавливать контроль за экспортом товаров двойного назначения и многое другое.

Напомним, американские законодатели после проигнорированной Белым домом резолюции о признании РФ спонсором терроризма решили сами решить этот вопрос. Сенат намерен признать Россию террористической страной.

Также сообщалось, что Госдеп США обеспокоен возможным признанием РФ спонсором терроризма.

korrespondent.net

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