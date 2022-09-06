Литва вручила Беларуси ноту в связи с порчей инфраструктуры госграницы

«Ему вручена нота с выражением решительного протеста в связи с неоднократными случаями умышленного повреждения физического барьера (защитного ограждения и концертиновой проволоки), расположенного на границе Литовского государства, когда повреждению барьера и въезду нелегальных мигрантов способствуют и белорусские должностные лица», — сообщили в министерстве.

МИД отмечает, что подобные действия белорусских официальных лиц «следует расценивать как провокацию» и являются «грубым нарушением правового режима литовско-белорусского договора о государственной границе Литвы и Беларуси».

«Литва решительно требует от Беларуси как можно скорее принять все необходимые меры, чтобы подобные инциденты не повторялись в будущем», — указывает министерство.

Физический барьер протяженностью около 550 километров — забор и колючая проволока — был возведен в конце августа в связи с начавшимся в прошлом году наплывом нелегальных мигрантов из Беларуси. Литва обвиняет в его организации минский режим и называет это гибридной атакой.

В начале года потоки мигрантов уменьшились, но в последнее время количество иностранцев, пытающихся пересечь литовскую границу, снова увеличилось.

Литовские власти утверждают, что попытки повредить ограждение также участились, чему также способствуют вооруженные и одетые в форму белорусские пограничники.

Хотя сам барьер находится на территории Литвы, задержать лиц, повреждающих ограждение, пока не удалось.

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