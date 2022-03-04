Банк Литвы отключил от системы Centrolink 4 связанных с Россией предприятия

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Банк Литвы (БЛ, центробанк) отключил от своей платежной системы Centrolink четыре зарегистрированные в Европейском экономическом пространстве и Соединенном Королевстве компании, названия которых не сообщаются и выгодоприобретателями которых являются граждане России, а другим непрямым участникам этой системы рекомендовал не осуществлять платежи связанных с Россией клиентов в евро.

Такое решение центробанк принял в ответ на примененные к России международные санкции Евросоюза и других стран, а также чтобы предотвратить попытки обойти эти санкции.

Как сообщает БЛ, сейчас платежи предприятий и жителей Литвы связанным с Россией субъектам составляют около 1% всей стоимости платежей.

По утверждению БЛ, услугами Centrolink пользуется 150 поставщиков услуг платежей из 18 стран Европейского экономического пространства. В системе в прошлом году произведено 186 млн платежей SEPA (в 2020 году – 95 млн.), стоимость которых составляла 358 млрд евро (170 млрд евро).

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