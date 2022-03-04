Новые санкции США против России

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Соединенные Штаты Америки в четверг, 3 марта, объявили о введении новых рестрикций против российских олигархов и приближенных к президенту Владимиру Путину лиц, включая пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова. Об этом сообщили в Белом доме.

Так, в «черный» список Минфина США попали лица, которые обогащаются на средства россиян, продвигают своих близких на топ-должности, а также лица и компании, поставляющие необходимые ресурсы для вторжения России в Украину.

«Сегодня Соединенные Штаты в координации с союзниками и партнерами нацелились на дополнительную российскую элиту и членов семьи, которые продолжают поддерживать президента Путина, несмотря на его жестокое вторжение в Украину. Эти лица будут отрезаны от финансовой системы США, их активы в Соединенных Штатах будут заморожены, а их собственность будет заблокирована для использования», — говорится в сообщении.

В частности, в перечень внесен один из самых богатых людей России Алишер Усманов. Его имущество в США намерены заблокировать. Санкции коснутся также его яхты и частного самолета, одного из самых крупнейших в РФ.

В этот раз под ограничения попал и пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, которого в Вашингтоне назвали «главным поставщиком путинской пропаганды».

Кроме того, в списке Минфина указаны Николай Токарев, Борис и Аркадий Ротенберг, Сергей Чемезов, Игорь Шувалов, Евгений Пригожин и семьи. Эти лица будут отключены от финансовой системы США, их активы в США будут заморожены, а имущество — заблокировано для использования.

«Министерство финансов поделится финансовой разведкой и другими доказательствами, если это необходимо, с Министерством юстиции для поддержки уголовного преследования и ареста активов», — отметили в Белом доме.

Также Соединенные Штаты введут визовые ограничения для 19 олигархов и 47 членов их семей и близких оцеплений.

Кроме того, в «черный» список внесены семь российских пропагандистских организаций: Фонд стратегической культуры SDN и связанные с ним издания Одна Родина, Ритм Евразии и Журнал Камертон; SouthFront; SDN InfoRos; Новый восточный прогноз; Восточный обзор; United World International; и Geopolitical.