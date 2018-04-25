Банк Литвы выпускает первую мире коллекционную криптомонету LBCOIN

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Банк Литвы (БЛ, Центробанк) выпускает первую в мире коллекционную криптомонету LBCOIN. Руководство БЛ утверждает, что этот проект – одна из первых возможностей для начала рассмотрения вопроса цифровых денег.

LBCOIN, созданная на основе технологии блокчейна, состоит из шести цифровых жетонов и одной физической коллекционной серебряной монеты. Центробанк выпустит 4 тыс. монет LBCOIN – 24 тыс. цифровых жетонов и 4 тыс. физических коллекционных серебряных монет.

«Основная польза от этого проекта для БЛ — понять, как действуют процессы, необходимые для запуска такой монеты. Надеемся, что эта попытка будет удачной, а если не удастся, то получим урок, на основании которого еще раз попытаемся. Не только Европейский Центробанк, но и Центральный банк Китая, вся общественность центральных банков созрела для вопроса о том, нужны ли нам цифровые деньги. У нас нет ответов, но мы к этому готовимся», – сказал на пресс-конференции член правления БЛ Марюс Юргилас.

Коллекционная криптомонета будет посвящена истории Литвы, Акту провозглашения независимости Литвы от 16 февраля 1918 года. Каждый цифровой жетон изображает одного из двадцати подписантов акта. Коллекционеры, которые приобретут жетоны, смогут обмениваться ими между собой и собирать определенный набор для обмена на физическую монету.

Lietuvos banko nuotrauka

Монета LBCOIN будет выпущена 23 июля.

Приобретенные шесть цифровых жетонов смогут быть обменены на одну физическую коллекционную монету, их можно будет хранить в интернет-магазине БЛ, обмениваться с другими коллекционерами, или переводить в цифровой кошелек жетонов публичной сети блокчейна.

Через 30 месяцев система LBCOIN будет отключена, не будут доступными ни жетоны, ни физическое монеты.

Стоимость монеты LBCOIN составляет 99 евро. Физическая коллекционная монета LBCOIN – серебряная, в форме и по размеру платежной карточки, ее номинал– 19,18 евро.