Г.Науседа: Литва прилагает максимальные усилия по бойкоту электроэнергии с БелАЭС

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Литовский президент Гитанас Науседа утверждает, что переговоры с Латвией и Эстонией об отказе от покупки электроэнергии с Белорусской АЭС (БелАЭС) в Островце, продолжаются, а Литва стремится максимально защитить свои интересы.

Глава государства одновременно обратил внимание на то, что в переговоры вовлечена и Еврокомиссия, при этом он подчеркнул, что переговоры по БелАЭС не помешают синхронизации линий электропередачи (ЛЭП) Балтийских стран с континентальной Европой.

«Давайте запасемся терпением, переговоры такой процесс, который не завершается по желанию или после выдвижения какого-либо предложения, поскольку это предложение должны согласовать все стороны. Да, я активно участвую в этом процессе. Да, мы поручили обязательства продолжающему переговоры министру Жигимантасу Вайчюнасу, которые направлены на то, чтобы позиция Литвы была тверже, а соглашение Балтийских стран по упомянутому вопросу должно быть достигнуто», – заявил Г. Науседа на пресс-конференции в четверг.

Он напомнил, что обсуждал проблематику БелАЭС на высшем уровне в Евросоюзе.

«Еврокомиссия взялась за эту роль посредника, в данный момент переговорщики, получившие первичные предложения, их рассматривают, согласуют, и я бы не хотел пока комментировать эти первичные предложения, чтобы не навредить переговорному процессу. Я думаю, что мы получим результат. Будет ли он удовлетворительным, будет ли он отвечать нашим ожиданиям, – давайте подождем результата», – сказал президент.

«Действительно прилагаются все усилия для того, чтобы интересы Литвы были реализованы как можно лучше, а одним из важнейших интересов является то, чтобы этот наш переговорный процесс не мешал слаженному процессу синхронизации», – подчеркнул глава государства.

По его словам, соглашение по БелАЭС также важно и в реализации синхронизации ЛЭП с Европой.

«В этом тактическом переговорном марафоне мы не должны забывать о том, к чему стремимся, а стремимся мы быть полностью энергетически независимыми от восточной сети ЛЭП – отключиться от нее и подключиться к сети континентальной Европы. И это соглашение об отказе закупок с БелАЭС является нашим прямым путем к успеху процесса синхронизации», – сказал президент.

Во вторник в Брюсселе министры стран Балтии, ответственные за энергетику, обсудили с членом Еврокомиссии Кадри Симсон торговлю электроэнергией с третьими странами, поскольку Литва продолжает попытки убедить соседей солидарно бойкотировать электроэнергию с Белорусской АЭС (БелАЭС) строительство которой завершается в Островце.

Еврокомиссар К. Симсон, ответственная за энергетику, в социальной сети кратко описала встречу как призванную «обсудить новейшую ситуацию в Балтийских странах, связанную с синхронизацией и безопасностью атомной энергетики».