ЕС выделило еще 15 миллионов евро на борьбу с пустынной саранчой в Африке

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Европейский союз выделил дополнительные 15 миллионов евро для поддержки ООН и стран-партнеров в борьбе с «одним из самых страшных эпидемий саранчи в Восточной Африке за последние десятилетия».

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, новое финансирование следует за пакетом первой помощи в размере 42 млн. евро, предоставленным в начале 2020 года. Европейская комиссия отмечает, что Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО) сформулировала план реагирования, «но учитывая продолжающийся кризис пустынной саранчи, необходимо расширить масштабы мер, принимаемых странами, для поддержки национальных правительств пострадавших стран».

Чума пустынной саранчи «оказала разрушительное воздействие на продовольственную безопасность в и без того уязвимом регионе», и пандемия COVID-19 препятствовала усилиям по борьбе с распространением саранчи.

Согласно Европейской комиссии, погодные условия были необычайно благоприятны для самого страшного нашествия насекомых за 70 лет, а ущерб сельскохозяйственным культурам и пастбищам был разрушительным в Кении, Эфиопии и Сомали. Гигантские рои саранчи могла двинуться на Джибути, Эритрею, Южный Судан, Танзанию, Уганду, Йемен, Судан, Иран, Индию и Пакистан.

Пустынная саранча считается наиболее разрушительным мигрирующим вредным организмом в мире, при этом потери урожая и продуктов питания в пострадавших районах оказывают «прямое негативное воздействие на сельское хозяйство и источники средств к существованию».

Проблема становится еще более серьезной, поскольку восточноафриканский регион уже чрезвычайно уязвим: по оценкам, 27,5 миллиона человек страдают от острой нехватки продовольствия, а еще как минимум 35 миллионов находятся под угрозой.

По оценкам плана реагирования ФАО, около 206 миллионов евро потребуется на самые неотложные мероприятия, как для борьбы с пустынной саранчой, так и для защиты и восстановления средств к существованию в сельском хозяйстве.