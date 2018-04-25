«Банк продовольствия» призывает жителей поделиться запасами продуктов

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

В среду в Вильнюсе начинается акция «Банка продовольствия» (Maisto bankas), призывающая жителей поделиться накопленными за карантин запасами продуктов питания.

Микроавтобус «Банка продовольствия» в течение месяца будет ездить по Литве и собирать продукты с длительным сроком годности.

Места сбора продуктов со среды будут публиковаться на сайте «Банка продовольствия».

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Опрос населения показал, что каждый второй житель Литвы во время карантина делал запасы продуктов питания с длительным сроком годности и каждый второй эти продукты не использовал.

«Из-за пандемии коронавируса и объявленного карантина в Литве не состоялась ежегодная акция «Банка продовольствия». Потери огромные — «Банк продовольствия» лишился возможности собрать около 240 тонн продуктов питания с длительным сроком годности и помочь 53 тыс. нуждающихся. Запасов продовольствия для социально поддерживаемых людей не хватает, а масштаб проблемы только углубляется с каждым новым безработным — поступает все больше просьб о помощи от людей, потерявших во время карантина работу», — говорится в сообщении «Банка продовольствия».