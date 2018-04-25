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Россия устроит в Совбезе ООН видеоконференцию с жителями Крыма

Автор: Neptuulсобственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

В четверг, 21 мая, состоится первая неформальная видеоконференция Совбеза ООН, в которой примут участие жители Крыма. Об этом во вторник на своей странице в Twitter сообщил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский в Twitter.

«В четверг, 21 мая, в 15:00 по нью-йоркскому времени СБ ООН впервые проведет неформальную видеоконференцию с участием жителей Крыма», — написал Полянский.

Других подробностей о мероприятии он не сообщил.

В конце марта заседание Совбеза ООН впервые в истории прошло в режиме видеоконференции. При этом оно несколько раз прерывалось из-за сбоев интернета или электричества.

В начале марта Украина созвала Совбез ООН из-за нарушений прав человека в Крыму.

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