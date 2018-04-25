Банки Европы могут отказаться от использования карт Visa и MasterCard

Согласно сообщениям французских СМИ, целью европейских финансовых организаций является создание собственной платёжной системы, которая будет независимой от США.
Дело в том, что платёжные системы Visa и MasterCard базируются именно в Соединённых Штатах.
Новая система может получить название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative) и будет использоваться во всех государствах, которые являются членами Европейского союза.
Сообщается, что на данный момент к отказу от использования карт американских платёжных систем готовы уже 20 банков Европы.
В их число входит Deutsche Bank и многие французские финансовые учреждения.
Стоит отметить, что пока ни один из европейских банков не подтвердил факт участия в создании платёжной системы PEPSI.korrespondent.net
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