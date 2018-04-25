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Банки Европы могут отказаться от использования карт Visa и MasterCard

Фото pixabay.com

Согласно сообщениям французских СМИ, целью европейских финансовых организаций является создание собственной платёжной системы, которая будет независимой от США.

Дело в том, что платёжные системы Visa и MasterCard базируются именно в Соединённых Штатах.

Новая система может получить название PEPSI (Pan-European Payment System Initiative) и будет использоваться во всех государствах, которые являются членами Европейского союза.

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Сообщается, что на данный момент к отказу от использования карт американских платёжных систем готовы уже 20 банков Европы.

В их число входит Deutsche Bank и многие французские финансовые учреждения.

Стоит отметить, что пока ни один из европейских банков не подтвердил факт участия в создании платёжной системы PEPSI.

korrespondent.net

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