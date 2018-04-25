Представители бизнеса обвиняют власти в невыполнении обещаний

Председатель правления форума инвесторов Investors’ Forum, адвокат Роландас Валюнас подчеркивает, что не выполнение соглашений «ведет к недоверию». Он надеется, что ни одна из организаций не покинет национальное соглашение.

«Это одна из наших последних попыток, если не последняя, убедить политиков в том, что социальные соглашения очень важны», – сказал Р. Валюнас.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус утверждает, что нынешнее соглашение действует, а меняющаяся в данный момент ситуация становится опасной.

«Налог на банки, который возможно нарушает Конституцию, и тому подобное, но все равно продвигается. Мы слышим о различных инициативах, многие из них предвыборные, которые исходят от отдельных членов сейма. Жаль, что мы не видим весового центра, который бы выполнял роль баланса разумности, проводил анализ этих вещей, это может стать очень опасным (…) Социальному диалогу может быть нанесен огромный вред», – сказал В. Суткус.

Гендиректор Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас отмечает, что принятие бюджета может определить судьбу и национального соглашения, и дальнейшего сотрудничества с властями. По его словам, бизнес-организации обсуждали возможности при необходимости выйти из соглашения.

Р. Валюнас предупредил, что планируемые налоговые инициативы, по его данным, уже сеют сомнения среди потенциальных инвесторов.

По словам представителей бизнеса, предлагаемые налоговые изменения противоречат ожиданиям бизнеса и населения в вопросе стабильности налоговой системы и сокращения налогового бремени, связанного с трудовыми доходами, существенно сокращают привлекательность страны для новых инвесторов.

Правящие предлагают обложить налогами активы коммерческих банков и обороты крупных торговых сетей.