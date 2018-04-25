  • Началась подписка на 2020 год!
default image
Банки Европы могут отказаться от использования карт Visa и MasterCard

Подробнее...
default image
Представители бизнеса обвиняют власти в невыполнении обещаний

Подробнее...
default image
На Кипре владельцев "золотых паспортов" начали лишать гражданства

Подробнее...
default image
Г.Науседа отправляется в Рим на встречу с Папой Римским и руководством Италии

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: мой пример доказывает, что болеющих раком дискриминируют

Подробнее...
default image
США предоставили Польше безвиз

Подробнее...
default image
Прокуратура приступает к делу Н.Венцкене

Подробнее...
default image
Более 200 тысяч испанцев живут в подтопляемых зонах

Подробнее...
default image
Р.Карбаускис: У владельцев банков нет аргументов против налога на активы

Подробнее...
default image
Вырубка леса вредит экологии в разы сильнее, чем предполагалось

Подробнее...
default image
Неринга Венцкене уже доставлена в Литву

Подробнее...
default image
7 ноября в Литве и мире

Подробнее...
default image
Правительство обещает финансировать поиски останков Ю.Лукши

Подробнее...
default image
Интернет-мошенники вторглись в сферу инвестиций: как быть начеку и сохранить деньги?

Подробнее...
default image
Экономический рост Литвы замедляется

Подробнее...
default image
В проекте – электронные визы для посещения почти всей России

Подробнее...
default image
Штраф за курение

Подробнее...
default image
Литва планирует увеличить количество военных и учредить новый батальон

Подробнее...
default image
"Аграрии" предлагают ввести налог на загрязняющие автомобили только при первой покупке

Подробнее...
default image
Минобороны РФ намерено вернуть понятие "военная тайна"

Подробнее...
TOP,Бизнес,Новости,Экономика

Представители бизнеса обвиняют власти в невыполнении обещаний

Фото BFL/Паулюса Пяляцкиса

Основные бизнес-организации Литвы утверждают, что политики не соблюдают подписанное два года назад национальное соглашение, предусматривающие не повышать общий груз налогов для бизнеса, и предупреждают, что будут следить за принятием бюджета, а также будут решать, участвовать ли и далее в этом соглашении. 

Президент Литовской конфедерации промышленников Робертас Даргис утверждает, что нельзя поспешно вводить новые налоги без тщательного их обсуждения. 

«По поводу чего в наибольшей степени обеспокоен бизнес, что до завершения первого года налоговой реформы уже предлагается менять законы. Действуют ли в этом государстве соглашения, подписанные социальными партнерами?  Морально ли повышать налоги для работающих людей и бизнеса, когда совершенно не пересматривается то, как эти налоги тратятся?», – заявил Р. Даргис на пресс-конференции в среду.

афиша

Председатель правления форума инвесторов Investors’ Forum, адвокат Роландас Валюнас подчеркивает, что не выполнение соглашений «ведет к недоверию». Он надеется, что ни одна из организаций не покинет национальное соглашение.  

«Это одна из наших последних попыток, если не последняя, убедить политиков в том, что социальные соглашения очень важны», – сказал Р. Валюнас.

Президент Литовской конфедерации бизнеса Валдас Суткус утверждает, что нынешнее соглашение действует, а меняющаяся в данный момент ситуация становится опасной. 

«Налог на банки, который возможно нарушает Конституцию, и тому подобное, но все равно продвигается. Мы слышим о различных инициативах, многие из них предвыборные, которые исходят от отдельных членов сейма. Жаль, что мы не видим весового центра, который бы выполнял роль баланса разумности, проводил анализ этих вещей, это может стать очень опасным (…) Социальному диалогу может быть нанесен огромный вред», – сказал В. Суткус.

Гендиректор Литовской конфедерации работодателей Данас Арлаускас отмечает, что принятие бюджета может определить судьбу и национального соглашения, и дальнейшего сотрудничества с властями. По его словам, бизнес-организации обсуждали возможности при необходимости выйти из соглашения.  

Р. Валюнас предупредил, что планируемые налоговые инициативы, по его данным, уже сеют сомнения среди потенциальных инвесторов. 

По словам представителей бизнеса, предлагаемые налоговые изменения противоречат ожиданиям бизнеса и населения в вопросе стабильности налоговой системы и сокращения налогового бремени, связанного с трудовыми доходами, существенно сокращают привлекательность страны для новых инвесторов.  

Правящие предлагают обложить налогами активы коммерческих банков и обороты крупных торговых сетей. 

афиша афиша афиша афиша

Оставьте свой комментарий

avatar
600