Банки планируют менять расценки

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С 1 сентября 2022 года клиенты банка Swedbank, желающие обналичить 10 000 евро и больше, должны будут указать причину своих действий, сообщает пресс-служба банка. Представители банка отмечают, что объяснение, на какие цели пойдут средства, нужны для снижения риска отмывания денег и финансирования террористов.

Объяснение клиент должен давать всякий раз, когда он захочет снять 10 000 евро и больше. Как разъяснили в банке, во время одной операции частное лицо сможет обналичить в отделении банка более 10 000 евро безо всяких ограничений, ему надо лишь изложить мотивы таких действий. Из данных, которые есть у банка, очевидно, что частным лицам редко требуется такая крупная сумма наличными – для оплаты дорогой покупки и т.д. Также надо отметить, что только 0,7% всех клиентов снимают в банкоматах свыше 10 000 евро.