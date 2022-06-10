Банки планируют менять расценки

С 1 сентября 2022 года клиенты банка Swedbank, желающие обналичить 10 000 евро и больше, должны будут указать причину своих действий, сообщает пресс-служба банка. Представители банка отмечают, что объяснение, на какие цели пойдут средства, нужны для снижения риска отмывания денег и финансирования террористов.
Объяснение клиент должен давать всякий раз, когда он захочет снять 10 000 евро и больше. Как разъяснили в банке, во время одной операции частное лицо сможет обналичить в отделении банка более 10 000 евро безо всяких ограничений, ему надо лишь изложить мотивы таких действий. Из данных, которые есть у банка, очевидно, что частным лицам редко требуется такая крупная сумма наличными – для оплаты дорогой покупки и т.д. Также надо отметить, что только 0,7% всех клиентов снимают в банкоматах свыше 10 000 евро.
С 1 сентября меняются и некоторые расценки на банковские услуги. Например, минимальная плата за ежедневные услуги составит 1 евро и будет на 30 центов дороже. Не только Swedbank будет просить обосновать обналичивание таких крупных сумм, это подтвердила представитель банка SEB Эгле Довбышене. Она сказала, что банк во всех случаях не спрашивает у клиентов, зачем им такие деньги, но бывают исключения. «В соответствии с законами, в некоторых случаях мы можем обратиться к клиенту и попросить его указать назначение этих денег», – сказала Э. Довбышене. В банке Luminor такая практика не применяется. «Банк Luminor в обязательном порядке не требует таких объяснений, но банк консультируется с клиентами, если обналичивают крупные суммы или операция вызывает какие-то вопросы», – сказал представитель банка.