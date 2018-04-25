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Беларусь и Эстония приступили к реализации договора о соцобеспечении

Фото BFL/Томас Лукшис

Договор между Республикой Беларусь и Эстонской Республикой о социальном обеспечении от 7 декабря 2018 года вступил в силу 1 марта нынешнего года.

Положения документа распространяются на проживающих постоянно в Беларуси или Эстонии пенсионеров, имеющих стаж на территориях указанных государств, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

Сейчас между уполномоченными органами двух стран ведется работа над проектом Административного соглашения о применении договора. Им будет детально регламентирован механизм взаимодействия компетентных учреждений Беларуси и Эстонии по назначению и выплате пенсий, а также определены формы документов, которыми будут обмениваться компетентные учреждения.

В договоре обозначено поле вопросов правового регулирования: уплаты взносов на соцстрахование, а также назначения и выплаты пенсий. В Беларуси речь идет о трудовых пенсиях (по возрасту, по случаю потери кормильца, за выслугу лет), социальных пенсий, надбавок, повышений и доплат к пенсиям (кроме доплат, производимых к трудовым пенсиям при условии проживания на территории Беларуси). В Эстонии договор затрагивает вопросы пенсий по обязательному государственному пенсионному страхованию (кроме пенсий по потере трудоспособности, накопительных пенсий и пенсионных прав репрессированных лиц).

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Положения документа не распространяются на пенсии по инвалидности, а также пенсионное обеспечение белорусских военнослужащих, лиц начальствующего и рядового состава органов внутренних дел, Следственного комитета, органов и подразделений по чрезвычайным ситуациям и других людей, пенсионное обеспечение которых не обусловлено системой государственного соцстрахования.

Уплата страховых взносов будет производиться в соответствии с законодательством государства, на территории которого граждане работают, независимо от их места проживания.

В части назначения пенсии закреплен пропорциональный принцип финансовой ответственности государств. Обе республики будут назначать пенсию за стаж, законно приобретенный на их территории. При этом Беларусь будет учитывать также стаж на территории бывшей Белорусской ССР, Эстония — на территории бывшей Эстонской ССР. Если стажа, приобретенного на территории одного государства, будет недостаточно для определения права на трудовую пенсию, то может быть учтен и стаж, приобретенный на территории и по законодательству другого государства.

Например, проживающему в Беларуси человеку, у которого есть стаж в Эстонии, пенсию за этот стаж назначит Эстония по своему законодательству и будет ее выплачивать в Беларусь. Выплачиваться пенсия будет на территорию государства проживания пенсионера ежеквартально в последнем месяце квартала в денежной валюте этого государства. В случае переезда получателя из Беларуси в Эстонию и наоборот за ним будет следовать назначенная ему пенсия за стаж, приобретенный на территории государства выезда.

Пенсии, назначенные до вступления в силу договора, могут быть пересмотрены в соответствии с его положениями по заявлению пенсионера с первого числа месяца, следующего за месяцем подачи соответствующего заявления, но не ранее даты вступления в силу договора.

С вопросами по поводу реализации норм договора проживающим в Беларуси пенсионерам надо обращаться в орган по труду, занятости и социальной защите по месту жительства. Проживающим в Эстонии — в Департамент социального страхования.

Международные договоры, закрепляющие пропорциональный принцип при пенсионировании, заключены Республикой Беларусь с Российской Федерацией, Латвийской, Литовской, Азербайджанской и Чешской республиками. Подобные договоры подписаны, но еще не вступили в силу, с Польшей и Молдовой.

belta.by

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