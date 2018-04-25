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TOP,Здравоохранение,Новости

Все взятые тесты показали, что новых случаев коронавируса в Литве не установлено

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Все сделанные в понедельник тесты на коронавирус показали, что новых случаев заболевания в Литве не установлено, подтвердила BNS пресс-атташе министра здравоохранения Лина Бушинскайте.

На сегодняшний день в Литве остается один подтверждённый случай коронавируса. Это инфекционное заболевание было установлено на прошлой неделе у 39-летней жительницы Шяуляй, которая находится больнице этого города.

Женщина чувствует себя хорошо, но выписать её пока не могут, потому что в понедельник её новый тест всё ещё был положительным – она всё ещё больна.

В Литве проведён 191 тест на коронавирус COVID-19, из них 26 – в понедельник. На последнем этапе было проверено 4 пробы. По данным на 21.15 понедельника, они были отрицательными. Новые пробы не брались.

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Во всём мире зарегистрировано более 89 тыс. заболеваний COVID-19, более 3 тыс. человек умерло, чуть более 45 тыс. выздоровело.

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