default image
Правительство Польши выделит больницам около 23 млн евро на борьбу с коронавирусом

Подробнее...
default image
Вернувшиеся из зон с коронавирусом смогут получить бюллетень дистанционно

Подробнее...
default image
Беларусь и Эстония приступили к реализации договора о соцобеспечении

Подробнее...
default image
Договор о строительстве нацстадиона планируется подписать через две недели

Подробнее...
default image
Все взятые тесты показали, что новых случаев коронавируса в Литве не установлено

Подробнее...
default image
С 1 марта в ЕС изменились классы оружия и правила путешествия с огнестрельным оружием

Подробнее...
default image
Президент призывает рассмотреть меры по контролю воздействия коронавируса на экономику

Подробнее...
default image
Украинцев обязали ездить в РФ по загранпаспортам

Подробнее...
default image
Cредства Фонда ЕС по борьбе с климатическими изменениями направят в регионы

Подробнее...
default image
Число пожилых стремительно растет

Подробнее...
default image
Литва присоединяется к инициативе Европейского пакта по пластику

Подробнее...
default image
Лайнер Diamond Princess отправится в новый круиз в апреле

Подробнее...
default image
Вопросы нацменьшинств будет координировать новая правительственная комиссия

Подробнее...
default image
Жительница Шяуляй с коронавирусом остается в больнице, её тест – положительный

Подробнее...
default image
ЕС предоставит всю необходимую помощь Греции для борьбы с миграционным кризисом

Подробнее...
default image
Минувшая зима в Литве была самой теплой за историю наблюдений

Подробнее...
default image
Южнокорейских сектантов, заразивших коронавирусом всю страну, будут судить за убийство

Подробнее...
default image
Эпидемия коронавируса привела к улучшению экологии в Китае

Подробнее...
default image
Бизнес готов выпускать дезинфицирующую жидкость. Минздрав ускорит выдачу разрешений

Подробнее...
default image
Папа Римский отменил участие в мероприятиях из-за простуды

Подробнее...
TOP,Виленский Вестник,Новости,Спорт

Договор о строительстве нацстадиона планируется подписать через две недели

Nuotrauka vilnius.lt

Договор строительства национального стадиона и управления им стоимостью почти 156 млн евро будет подписан через две недели, сообщило Вильнюсское городское самоуправление. 

Препятствий для подписания договора не осталось после того, как его на прошлой неделе одобрило Министерство образования, науки и спорта Литвы.

Спортивный комплекс с национальным стадионом будет строить контролируемая концерном Icor компания Axis industries, а финансировать –  фонд BaltCap. Стоимость договора – 155,9 млн евро.

В договоре мэрии, строителей, правительства и фонда предусмотрено, что комплексом со стадионом, соответствующим стандартам UEFA, со спортивными площадками и прочими объектами управлять более двадцати лет  компания Kauno arena.

реклама

Проект комплекса будут создавать английский архитектор Деймон Лавель, представляющий международную архитектурную компанию Populous, которая проектирует стадионы UEFA, а также литовская компания Cloud architektai.

«Подписание договора включит счетчик времени концессионера  – с этого момента в его интересах будет как можно быстрее построить объект и вернуть инвестиции. Таким образом мы завершим первый этап огромного, сложного и длительного процесса, и сможем перенести выделенные на это ресурсы на реализацию других проектов, важных для города», – отметил в пресс-релизе директор администрации Вильнюсского самоуправления Повилас Подерскис. 

Как сообщалось ранее, новый стадион намечается построить к 2023 году.

Планируется, что строительство стадиона на 15 тыс. мест с гибридным покрытием и прочих объектов комплекса обойдется примерно в 93,2 млн евро. Однако, поскольку мэрия решила распределить платежи на 25 лет и привлечь финансирующую организацию, то крупнейшему в Балтийских странах управляющему фондами частных капиталов BaltCap намечается в целом заплатить почти 156 млн евро. Согласно планам, доля правительства в проекте составит около 54,5 млн евро, самоуправления – немногим более 100 млн евро. В проекте оставлена возможность для самоуправления и правительства выплатить свои суммы раньше.

В комплексе с футбольным стадионом еще будут легкоатлетический стадион, различные площадки для тренировок, залы для волейбола, баскетбола, гандбола, гимнастики, бокса, центр культурного развития с библиотекой, детский сад на 300 мест и Музей спорта.

Представители мэрии отмечали BNS, что после подписания договора сразу же будет решаться вопрос руин незавершенного стадиона, находящихся на этом месте. 

Попытки построить соответствующий международным требованиям стадион в вильнюсском микрорайоне Шешкине предпринимаются с 1987 года, последний раз строительство было начато в 2008 году, но его пришлось остановить из-за прекращения финансирования.

реклама

Оставить комментарий/ Parašyti nuomonę

avatar
600