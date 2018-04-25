Договор о строительстве нацстадиона планируется подписать через две недели

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Договор строительства национального стадиона и управления им стоимостью почти 156 млн евро будет подписан через две недели, сообщило Вильнюсское городское самоуправление.

Препятствий для подписания договора не осталось после того, как его на прошлой неделе одобрило Министерство образования, науки и спорта Литвы.

Спортивный комплекс с национальным стадионом будет строить контролируемая концерном Icor компания Axis industries, а финансировать – фонд BaltCap. Стоимость договора – 155,9 млн евро.

В договоре мэрии, строителей, правительства и фонда предусмотрено, что комплексом со стадионом, соответствующим стандартам UEFA, со спортивными площадками и прочими объектами управлять более двадцати лет компания Kauno arena.