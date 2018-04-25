Беларусь и Норвегия готовят документы по упрощению визового режима

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Беларусь и Норвегия разрабатывают документы по упрощению визового режима и сотрудничеству в сфере ядерной безопасности. Эти вопросы обсуждались накануне в Осло на очередном раунде консультаций между министерствами иностранных дел двух стран, сообщили БЕЛТА в пресс-службе МИД Беларуси.

Белорусскую делегацию на переговорах возглавил заместитель министра иностранных дел Олег Кравченко, норвежскую — государственный секретарь Министерства иностранных дел Аудун Халворсен.

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«С учетом недавнего подписания соглашений между Беларусью и Евросоюзом об упрощении выдачи виз и о реадмиссии достигнута договоренность о подготовке в максимально сжатые сроки аналогичных документов между Беларусью и Норвегией. Стороны также приветствовали целенаправленные усилия профильных ведомств двух стран по согласованию проекта соглашения о взаимодействии между национальными органами по ядерной безопасности», — отметили в пресс-службе внешнеполитического ведомства.