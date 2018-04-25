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Беларусь и Польша подписали соглашение об охране трансграничных вод

  • Фото pixabay.com

Соглашение между правительствами двух стран о сотрудничестве в области охраны и рационального использования трансграничных вод было подписано в Беловеже (Польша), сообщает пресс-служба Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды.

Заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Андрей Хмель отметил, что соглашение очень актуально:

— Сегодня в повестке дня в области устойчивого развития до 2030 года серьезно стоит вопрос охраны окружающей среды, в том числе водных ресурсов. Именно они наиболее уязвимы и значимы в контексте трансграничного сотрудничества.

Согласно документу, стороны нацелены на сотрудничество в области совместного мониторинга поверхностных и подземных вод на трансграничных участках, охраны вод от загрязнения и чрезмерного потребления, идентификации загрязнений и воздействий, влияющих на качество вод. Планируется взаимодействие в областях защиты от наводнений и негативного воздействия ледовых явлений, предупреждения и ликвидации аварийного загрязнения вод. Также стороны уделят внимание охране и использованию водных экосистем, биологических ресурсов, зависящих от воды, поддержанию естественного режима русел пограничных рек.

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Соглашение позволит привлекать иностранные инвестиции для осуществления совместных проектов, которые будут нацелены на восстановление и сохранение экологического состояния водных объектов. Одним из проектов станет реконструкция и модернизация очистных сооружений сточных вод, расположенных в бассейне Западного Буга.

После ратификации соглашения стороны начнут формировать составы национальных частей белорусско-польской комиссии по сотрудничеству на трансграничных водах. Первое заседание комиссии может пройти в августе 2020 года в Бресте.

024.by

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