В некоторых странах Запада снизилось доверие к НАТО

В США и ведущих странах ЕС существенно упало общественное доверие к НАТО после вступления Дональда Трампа на пост президента США. Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center, передает Европейская правда.

В целом среди граждан большинства стран НАТО рассматривается в положительном свете, несмотря на напряженность между лидерами отдельных стран-членов. В среднем 53% опрошенных в 16 странах-членах положительно оценивают организацию, и только 27% выражают негативное мнение.

Тем не менее, в период с 2017 по 2019 год доля людей, положительно оценивающих НАТО, сократилось с 62 до 52% в США, с 60 до 49% во Франции и с 67 до 57% в Германии. Исследование учитывало период после инаугурации Трампа.

В свою очередь в Британии, где НАТО приобрело еще большее значение в результате Brexit, наблюдалась противоположная тенденция: число сторонников Альянса возросло с 62 до 65%.