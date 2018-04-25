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В некоторых странах Запада снизилось доверие к НАТО

В США и ведущих странах ЕС существенно упало общественное доверие к НАТО после вступления Дональда Трампа на пост президента США. Об этом свидетельствуют данные опроса Pew Research Center, передает Европейская правда.

В целом среди граждан большинства стран НАТО рассматривается в положительном свете, несмотря на напряженность между лидерами отдельных стран-членов. В среднем 53% опрошенных в 16 странах-членах положительно оценивают организацию, и только 27% выражают негативное мнение.

Тем не менее, в период с 2017 по 2019 год доля людей, положительно оценивающих НАТО, сократилось с 62 до 52% в США, с 60 до 49% во Франции и с 67 до 57% в Германии. Исследование учитывало период после инаугурации Трампа.

В свою очередь в Британии, где НАТО приобрело еще большее значение в результате Brexit, наблюдалась противоположная тенденция: число сторонников Альянса возросло с 62 до 65%.

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Отметим, что наиболее положительное отношение к НАТО пока в Польше — 82%, наименее — в Турции (21%), при этом Соединенные Штаты и Германия находятся в середине — на уровне 52% и 57% соответственно. А в трех опрошенных государствах, не являющихся членами Альянса, Швеция и Украина относятся к Альянсу положительно (63% и 53% соответственно), но только 16% россиян разделяют это мнение.

Результаты опроса были обнародованы накануне Мюнхенской конференции по безопасности, ежегодной трехдневной встречи мировых лидеров, военных начальников, дипломатов.

korrespondent.net

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