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Беларусь и РФ договорились о совместной охране границ

Фото mil.by

Военные Беларуси и Российской Федерации утвердили план двустороннего сотрудничества на 2021 год. В частности, они договорились о совместной охране границ Союзного государства. Об этом сообщает БелТА.

Сегодня прошло заседание совместной коллегии Министерств обороны Беларуси и России.

Подписаны постановления о проведении совместных специальных учений, о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве в рамках Единой региональной системы ПВО.

Стороны подписали ряд документов, направленных на дальнейшее развитие и углубление военного сотрудничества России и Беларуси.

korrespondent.net

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