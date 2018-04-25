Беларусь и Россия продолжают работать над соглашением о взаимном принятии виз

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Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей, отметив, что документ готов.

При этом министр подчеркнул, что на данный момент остались некоторые детали, которые потребуют уточнения и проработки.

Владимир Макей отметил сохранение в соглашении возможности контроля граждан третьих стран на совместной белорусско-российской границе.

При этом он добавил, что данный вопрос никаким образом не перекликается с процессом подготовки документов по углублению интеграции между странами.