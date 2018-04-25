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Беларусь и Россия продолжают работать над соглашением о взаимном принятии виз

Фото pixabay.com

Об этом сообщил глава белорусского МИД Владимир Макей, отметив, что документ готов.

При этом министр подчеркнул, что на данный момент остались некоторые детали, которые потребуют уточнения и проработки.

Владимир Макей отметил сохранение в соглашении возможности контроля граждан третьих стран на совместной белорусско-российской границе.

При этом он добавил, что данный вопрос никаким образом не перекликается с процессом подготовки документов по углублению интеграции между странами.

афиша

Белорусская сторона в самое ближайшее время проанализирует положения соглашения и обсудит их с российскими коллегами.

Напомним, Минск и Москва планировали подписать межправительственное соглашение о взаимном признании виз в Бресте в ходе заседания Совета министров Союзного государства.

Мероприятие прошло в декабре 2018 года, но стороны не смогли подписать документ.

Беларусь решила взять время для проведения внутригосударственных процедур перед подписанием документа.

Документ, как пишет tut.by, который планируется подписать, позволит иностранцам, имеющим белорусскую визу беспрепятственно въезжать в Россию, а имеющим российскую визу — в Беларусь.

024.by
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