Беларусь инициирует изменение договора с Россией: это касается границы

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Минск выступает с инициативой внесения корректив в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы. Документ действует с 1995 года.

Соответствующую задачу сегодня, 14 ноября, поставил Александр Лукашенко. Об этом журналистов проинформировал госсекретарь Совбеза Станислав Зась по итогам доклада Президенту.

Многие положения названного договора сегодня утратили свою актуальность, – приводит слова государственного секретаря «Белта».