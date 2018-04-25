Беларусь инициирует изменение договора с Россией: это касается границы

Минск выступает с инициативой внесения корректив в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы. Документ действует с 1995 года.
Соответствующую задачу сегодня, 14 ноября, поставил Александр Лукашенко. Об этом журналистов проинформировал госсекретарь Совбеза Станислав Зась по итогам доклада Президенту.
Многие положения названного договора сегодня утратили свою актуальность, – приводит слова государственного секретаря «Белта».
Вместе с тем ряд положений, выполняемых обеими сторонами, эффективны и приносят ощутимую пользу, – добавил Станислав Зась.
Однако в целом договор нуждается в изменениях, ориентированных на актуализацию и усиление.
Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы к этому готовы, – отметил Станислав Зась.024.by
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