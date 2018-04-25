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Беларусь инициирует изменение договора с Россией: это касается границы

Фото mil.by

Минск выступает с инициативой внесения корректив в совместный с Россией договор о взаимных усилиях в охране границы. Документ действует с 1995 года.

Соответствующую задачу сегодня, 14 ноября, поставил Александр Лукашенко. Об этом журналистов проинформировал госсекретарь Совбеза Станислав Зась по итогам доклада Президенту.

Многие положения названного договора сегодня утратили свою актуальность, – приводит слова государственного секретаря «Белта».

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Вместе с тем ряд положений, выполняемых обеими сторонами, эффективны и приносят ощутимую пользу, – добавил Станислав Зась.

Однако в целом договор нуждается в изменениях, ориентированных на актуализацию и усиление.

Ситуация, которая складывается на общих границах, требует более согласованных действий обоих заинтересованных ведомств и обеих стран. Мы к этому готовы, – отметил Станислав Зась.

024.by

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