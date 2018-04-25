Сейм преодолел вето Г.Науседы по дорогоукладочным компаниям

В четверг литовский парламент отклонил вето президента Гитанаса Науседы на решение внести компании по укладке дорог и их надзору в список стратегических компаний.
Это уже второй раз, когда сейм отклоняет вето президента.
За то, чтобы сейм еще раз принял парламентский закон без изменений, проголосовал 81 депутат, «против» были 26, а шесть воздержались.
Депутаты заявляют, что предоставление предприятию статуса компании со стратегическим значением защитит их от приватизации.
«Важнее всего защитить эти компании от приватизации» – завил глава парламентского Комитета по бюджету и финансам Валюс Ажуолас.
Экономический комитет предлагал сейму одобрить вето президента.
Глава Комитета по экономике, социал-трудовик Римантас Синкявичюс сказал, что премьер его заверил в том, что правительство мотивированно остановит приватизацию Problematika.
По словам Г. Науседы, деятельность Problematika не имеет стратегического значения для национальной безопасности, а в отношении Keliu prieziura сейм не представил четких аргументов.
Сейм внес Problematika и Keliu prieziura и список второй степени важности для национальной безопасности компаний 17 октября.
В августе сейм отклонил вето президента на поправки к закону о лесах, которые запретили одному лицу приобретать более 1,5 тыс. гектаров леса.
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