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TOP,Бизнес,Новости,Сейм Литвы

Сейм преодолел вето Г.Науседы по дорогоукладочным компаниям

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В четверг литовский парламент отклонил вето президента Гитанаса Науседы на решение внести компании по укладке дорог и их надзору в список стратегических компаний. 

Это уже второй раз, когда сейм отклоняет вето президента.

За то, чтобы сейм еще раз принял парламентский закон без изменений, проголосовал 81 депутат, «против» были 26, а шесть воздержались.

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Депутаты заявляют, что предоставление предприятию статуса компании со стратегическим значением защитит их от приватизации. 

«Важнее всего защитить эти компании от приватизации» – завил глава парламентского Комитета по бюджету и финансам Валюс Ажуолас. 

Экономический комитет предлагал сейму одобрить вето президента. 

Глава Комитета по экономике, социал-трудовик Римантас Синкявичюс сказал, что премьер его заверил в том, что  правительство мотивированно остановит приватизацию Problematika.

По словам Г. Науседы, деятельность Problematika не имеет стратегического значения для национальной безопасности, а в отношении Keliu prieziura сейм не представил четких аргументов.

Сейм внес Problematika и Keliu prieziura и список второй степени важности для национальной безопасности компаний 17 октября.

В августе сейм отклонил вето президента на поправки к закону о лесах, которые запретили одному лицу приобретать более 1,5 тыс. гектаров леса.

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