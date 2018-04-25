Сейм преодолел вето Г.Науседы по дорогоукладочным компаниям

Фото Робертаса Дачкуса/ www.lrp.lt

В четверг литовский парламент отклонил вето президента Гитанаса Науседы на решение внести компании по укладке дорог и их надзору в список стратегических компаний.

Это уже второй раз, когда сейм отклоняет вето президента.

За то, чтобы сейм еще раз принял парламентский закон без изменений, проголосовал 81 депутат, «против» были 26, а шесть воздержались.