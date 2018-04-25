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TOP,Новости,Образование

Профсоюз учителей через две недели объявит двухчасовую забастовку

Протест «Последний звонок». Вильнюс, 2018-12-09/Фото BFL/Паулюса Пяляцкаса

Литовский профсоюз образования и науки через две недели объявит двухчасовую забастовку.

Об этом после заседания фракции правящих «аграриев» сообщил BNS участвовавший в нем глава профсоюза Эгидиюс Миляшинас.

«Мы считаем, что что-то делается, стараются, ищут, но время также идет. Сегодня наш профсоюз учредил забастовочный комитет, и 28 ноября мы объявляем двухчасовую срочную забастовку», – сказал он.

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Глава профсоюза также выразил надежду на то, что бастовать не потребуется, если властям удастся выполнить требования профсоюза по запланированным ассигнованиям сферы образования из бюджета.

Профсоюз требует, чтобы в проекте бюджета было отражено подписанное два года назад с министерством образование соглашение о дополнительных ассигнованиях в размере 117 млн евро. 

В данный момент в проекте бюджета для этого выделено немногим больше 55 млн. евро. 

Между тем, лидер правящих «аграриев» Рамунас Карбаускис на заседании фракции обещал сделать все для выполнения требования профсоюзов. 

«Мы точно сделаем все возможное в этой ситуации, вот это я могу обещать. Будет ли это достаточным для того, чтобы вы не выходили на улицы, я не могу  сказать. Ситуация действительно сложная», – сказал Р. Карбаускис.

Он также отметил, что в сокращении средств на образование в данный момент виноваты как прогноз экономического роста, так и оппозиция. 

«Полтора года назад прогноз экономического роста был выше. Сейчас он сокращается потому, что идет «Брексит», и  все прочие факторы. В этой ситуации мы сталкиваемся с тем фактом, озвучиваемым Министерством финансов, что мы не собираем столько денег, государство не соберет столько денег, сколько планировалось», – сказал лидер «аграриев». 

«Максимально делается все, чтобы доходов не было. Максимально делается все, чтобы расходы были как можно больше. Что сделала оппозиция в Комитете по вопросам образования, то она сделала все, чтобы повысить расходы, зная, что это не реально», – добавил он.

На минувшей неделе Комитет по вопросам образования и науки под руководством «агрария» Эугениюса Йовайши не одобрил представленный правительством проект бюджета на следующий год и выдвинул свое предложение на 180 млн евро. 

Комитет предложил повысить зарплаты преподавателей, не академических работников высших школ, учителей, педагогов в детских садах. 

В среду премьер Саулюс Сквернялис заявил, что реализовать эти предложения нереально, однако сказал, что к ожиданиям профсоюзом попытаются прислушаться. 

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Вася
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Вася

Неправильный подход! Не двухчасовую через две недели, а двухнедельную через два часа! И чтобы с митингом, и сеймунасов вызвать на диалог!

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2019-11-14 14:16
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