Германия экспортировала рекордное количество оружия

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С января по октябрь 2019 года правительство Германии одобрило экспорт вооружений на 7,42 млрд евро. Об этом сообщает Deutsche Welle.

За весь рекордный 2015 год, например, Берлин позволил поставить за границу предметы военного назначения на 7,86 млрд евро, а за весь 2018 год Германия санкционировала продажу оружия только на 4,8 млрд евро.

Минэкономики Германии в ответ на запрос депутата Бундестага от Левой партии Севим Дагделен сообщило, что с 1 января по 31 октября правительство издало 268 индивидуальных разрешений на экспорт вооружений на сумму 2,33 млрд евро и 9590 разрешений на продажу другой военной техники на сумму 5, 09 млрд евро. Отклонено были только 56 запросов на сумму 15,7 млн евро.