В вице-спикеры сейма Литвы правящие предлагают К. Барткявичюса

На место ушедшего в отставку вице-председателя сейма Ремигиюса Жемайтайтиса правящие выдвигают представителя фракции «Во благо Литвы» Кестутиса Барткявичюса.
«Коалиция приняла решение, будет предложен представитель новой фракции «Во благо Литвы» К. Барткявичюс», – заявил журналистам в четверг в сейме лидер правящего Литовского союза «крестьян» и «зеленых» (ЛСКЗ)Рамунас Карбаускис.
Спикер сейма Викторас Пранцкетис, покинувший ЛСКЗ, сказал, что не будет выдвигвать кандидатуру вице-спикера.
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