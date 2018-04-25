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Венгрию оштрафовали за нецелевое использование денег ЕС

Фото Правительство Венгрии

На Венгрию наложили штраф за неправильное управление средствами, полученными от Европейского Союза, что может стоить Будапешту более 500 млрд форинтов (1,65 миллиарда долларов) финансирования. Об этом сообщает Reuters.

Детали наказания были изложены в документе, подготовленном Европейским комиссаром по вопросам политики соседства для заседания Комитета по вопросам бюджетного контроля Европарламента в понедельник.

Судя по документу, Венгрия согласилась на 10-процентное сокращение финансирования ЕС, которое комитет признал использованным не по назначению в текущем бюджетном периоде ЕС на 2014-2020 годы.

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В прошлом году 8 из 30 программ финансирования ЕС, которых Еврокомиссии пришлось «исправить» из-за проблем в их использовании, были венгерскими.

Ссылаясь на аудит государственных закупок, Еврокомиссия назвала Венгрию страной-членом ЕС с самыми слабыми национальными системами управления и контроля в 2018 году.

Венгрия могла обжаловать результаты выводов Комиссии проект за проектом, но выбрала «10-процентную фиксированную финансовую коррекцию».

Напомним, Еврокомиссия подала в суд на власти Венгрии. Суд ЕС должне установить, нарушает ли венгерский закон об иностранных пожертвованиях ряд положений.

korrespondent.net

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