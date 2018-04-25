Венгрию оштрафовали за нецелевое использование денег ЕС

Фото Правительство Венгрии

На Венгрию наложили штраф за неправильное управление средствами, полученными от Европейского Союза, что может стоить Будапешту более 500 млрд форинтов (1,65 миллиарда долларов) финансирования. Об этом сообщает Reuters.

Детали наказания были изложены в документе, подготовленном Европейским комиссаром по вопросам политики соседства для заседания Комитета по вопросам бюджетного контроля Европарламента в понедельник.

Судя по документу, Венгрия согласилась на 10-процентное сокращение финансирования ЕС, которое комитет признал использованным не по назначению в текущем бюджетном периоде ЕС на 2014-2020 годы.